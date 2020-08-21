День Мирона: какой сегодня праздник 21 августа, приметы, именины

Мирон Ветрогон - 21 августа праздник - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

21 августа 2020 – сегодня праздник памяти. Это Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

РФ отмечает День офицера России, Марокко – День молодежи, а США, наоборот, – День пожилых людей.

Язычники празднуют День Стрибога, также проходит День сбора диких трав.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

Праздник старых бурдюков;

День без косметики и макияжа.

По народному календарю, 21 августа – Мирон Ветрогон.

21 августа – праздник церковный

21 августа православные чтят память преподобного Григория Синаита.

Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

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21 августа – приметы

Есть такие приметы 21 августа на погоду:

слабый теплый ветер – к солнечной осени;

ветреная буря – к ненастному сентябрю;

северный ветер – к похолоданию и хорошему урожаю ржи;

иней – к богатому урожаю на следующий год;

жаркий день – к теплой осени, дождливый – осенью много осадков будет;

дождь в этот день начался – ненастная погода простоит до Бабьего лета;

опята уже созрели – лето закончилось, осенняя пора началась;

ягоды уродились – к морозной зиме.

21 августа – что нельзя делать, а что нужно

На Мирона принято собирать и есть ежевику. По примете, это к здоровью (лечебные свойства ежевики как раз обеспечивают профилактику простуды, так что примета эта научно обоснована).

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииВ этот день в старину принято было читать заговор на ветер. Чаще всего читали заговор на любовь: "На Мирона-ветрогона прилетели холодные ветра. Пусть холодные ветра отнесут мои тоску и печаль рабу Божьему (имя), чтобы думал он только обо мне и тосковал, а других женщин не замечал. Аминь".

На Мирона стоит заниматься благотворительностью и спокойно (без повышения голоса и обвинения) решать семейные вопросы.

По народным поверьям, 21 августа нельзя:

поднимать что-то с земли, особенно на перекрестке – считается, что ветром в такие вещи надуло порчу или болезнь;

спорить со старшими;

заниматься рискованными финансовыми аферами – риск попасться на горячем в этот день троекратно возрастает.

21 августа – именины

День ангела справляют Герман и Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон и Моисей, Николай, Федор.

21 августа – кто родился

21 августа родились такие знаменитости: