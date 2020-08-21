День Мирона: какой сегодня праздник 21 августа, приметы, именины

Сегодня дарят поздравления с Днем офицера России, с Днем молодежи в Марокко и еще с многими праздниками. Приметы 21 августа подскажут, какой будет осень.
21 августа 2020 – сегодня праздник памяти. Это Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
РФ отмечает День офицера России, Марокко – День молодежи, а США, наоборот, – День пожилых людей.
Язычники празднуют День Стрибога, также проходит День сбора диких трав.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- Праздник старых бурдюков;
- День без косметики и макияжа.
По народному календарю, 21 августа – Мирон Ветрогон.
21 августа – праздник церковный
21 августа православные чтят память преподобного Григория Синаита.
Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
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21 августа – приметы
Есть такие приметы 21 августа на погоду:
- слабый теплый ветер – к солнечной осени;
- ветреная буря – к ненастному сентябрю;
- северный ветер – к похолоданию и хорошему урожаю ржи;
- иней – к богатому урожаю на следующий год;
- жаркий день – к теплой осени, дождливый – осенью много осадков будет;
- дождь в этот день начался – ненастная погода простоит до Бабьего лета;
- опята уже созрели – лето закончилось, осенняя пора началась;
- ягоды уродились – к морозной зиме.
21 августа – что нельзя делать, а что нужно
На Мирона принято собирать и есть ежевику. По примете, это к здоровью (лечебные свойства ежевики как раз обеспечивают профилактику простуды, так что примета эта научно обоснована).
Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииВ этот день в старину принято было читать заговор на ветер. Чаще всего читали заговор на любовь: "На Мирона-ветрогона прилетели холодные ветра. Пусть холодные ветра отнесут мои тоску и печаль рабу Божьему (имя), чтобы думал он только обо мне и тосковал, а других женщин не замечал. Аминь".
На Мирона стоит заниматься благотворительностью и спокойно (без повышения голоса и обвинения) решать семейные вопросы.
По народным поверьям, 21 августа нельзя:
- поднимать что-то с земли, особенно на перекрестке – считается, что ветром в такие вещи надуло порчу или болезнь;
- спорить со старшими;
- заниматься рискованными финансовыми аферами – риск попасться на горячем в этот день троекратно возрастает.
21 августа – именины
День ангела справляют Герман и Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон и Моисей, Николай, Федор.
21 августа – кто родился
21 августа родились такие знаменитости:
- 1888 — украинский поэт, прозаик, критик Владимир Гадзинский.
- 1909 — украинский математик, механик и физик-теоретик Николай Боголюбов.
- 1924 — мексиканская композитор Консуэло Веласкес (автор песни Bésame mucho).
- 1930 — младшая сестра царствующей королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Маргарет Роуз.
- 1971 — создатель и участник английской электронной группы The Prodigy Лиам Хоулетт.