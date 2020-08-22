Матфей Змеесос: какой сегодня праздник 22 августа, приметы, именины

Матвей Ненастный - праздник 22 августа - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

22 августа 2020 – сегодня праздник мирный.

В мире проходит Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

РФ отмечает День Государственного флага России. А вот Украина свой День Прапора отпразднует завтра, 23 августа. А сегодня в Украине День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей.

Отмечаются сегодня и "питательные" праздники: Всемирный день риса джолоф и День растительного молока.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День катания по радуге;

День "Съешь персик";

День дубовой бочки;

День ускорения прихода весны в южном полушарии, День "Будь ангелом" и День "Отведите свою кошку к ветеринару" в США.

По народному календарю, 22 августа – Матвей Ненастный.

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22 августа – праздник церковный

22 августа православные отмечают День памяти преподобного Псоя Египетского.

Также почитается память Матфия – одного из учеников Христа, который занял место апостола вместо Иуды Искариота после того, как тот предал Спасителя.

Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

22 августа – приметы

Есть такие приметы 22 августа на погоду:

много росы – к солнечному и теплому дню;

дождь в этот день начался – несколько дней непогода продлится;

в водоемах вода тихо течет – к зиме без метелей.

22 августа – что нельзя делать, а что нужно

В старину люди верили, что в день Матвея в вымя коров впиваются змеи и выпивают оттуда всё молоко. Поэтому за домашней скотиной в этот день тщательно следили.

Читайте такжеМолитва на Успение Богородицы: о чем просят Деву Марию в ее праздникПо народным поверьям, 22 августа нельзя:

менять место работы;

покупать или продавать что-то дорогое;

заниматься заготовками на зиму;

громко веселиться.

22 августа – именины

День ангела справляют Ирина, Маргарита и Мария.

Именинники среди парней – Алексей и Антон, Григорий, Дмитрий и Иван, Леонтий, Макар и Матвей (Матфей), Петр и Самуил, Юлиан и Яков.

22 августа – кто родился

22 августа родились такие знаменитости: