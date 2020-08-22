Матфей Змеесос: какой сегодня праздник 22 августа, приметы, именины

В этот день дарят поздравления с Днем катания на радуге. Приметы 22 августа подскажут, что нельзя делать сегодня.
22 августа 2020 – сегодня праздник мирный.
В мире проходит Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.
РФ отмечает День Государственного флага России. А вот Украина свой День Прапора отпразднует завтра, 23 августа. А сегодня в Украине День памяти работников органов внутренних дел, погибших во время выполнения служебных обязанностей.
Отмечаются сегодня и "питательные" праздники: Всемирный день риса джолоф и День растительного молока.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День катания по радуге;
- День "Съешь персик";
- День дубовой бочки;
- День ускорения прихода весны в южном полушарии, День "Будь ангелом" и День "Отведите свою кошку к ветеринару" в США.
По народному календарю, 22 августа – Матвей Ненастный.
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22 августа – праздник церковный
22 августа православные отмечают День памяти преподобного Псоя Египетского.
Также почитается память Матфия – одного из учеников Христа, который занял место апостола вместо Иуды Искариота после того, как тот предал Спасителя.
Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
22 августа – приметы
Есть такие приметы 22 августа на погоду:
- много росы – к солнечному и теплому дню;
- дождь в этот день начался – несколько дней непогода продлится;
- в водоемах вода тихо течет – к зиме без метелей.
22 августа – что нельзя делать, а что нужно
В старину люди верили, что в день Матвея в вымя коров впиваются змеи и выпивают оттуда всё молоко. Поэтому за домашней скотиной в этот день тщательно следили.
Читайте такжеМолитва на Успение Богородицы: о чем просят Деву Марию в ее праздникПо народным поверьям, 22 августа нельзя:
- менять место работы;
- покупать или продавать что-то дорогое;
- заниматься заготовками на зиму;
- громко веселиться.
22 августа – именины
День ангела справляют Ирина, Маргарита и Мария.
Именинники среди парней – Алексей и Антон, Григорий, Дмитрий и Иван, Леонтий, Макар и Матвей (Матфей), Петр и Самуил, Юлиан и Яков.
22 августа – кто родился
22 августа родились такие знаменитости:
- 1886 — французская актриса, первая в мире женщина-пилот Раймонда де Ларош.
- 1920 — американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.
- 1966 — украинская актриса, телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская.
- 1974 — российский актер театра и кино Марат Башаров.
- 1995 — британская певица, автор песен и модель Дуа Липа.