День Флага: какой сегодня праздник 23 августа, приметы, именины

Сегодня дарят поздравления с Днем Флага Украины. Приметы 23 августа подскажут, как получить красоту и здоровье.
23 августа 2020 – сегодня праздник желто-голубой. Это День государственного Флага Украины 2020.
Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале З Днем Прапора України – привітання у прозі, віршах, смс та картинках.
ООН проводит Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Также это День виноградарства и виноделия.
В Европе проходит Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, а Россия отмечает День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Иран празднует День врача, а Беларусь – День работников государственной статистики.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День полета божьих коровок;
- День Скачи, как ветер и День бисквита в США.
По народному календарю, 23 августа – Лаврентьев день.
23 августа – праздник церковный
23 августа православные отмечают Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники БогородицыТакже это День памяти святого Лаврентия Римского – мученика за веру, который жил в 3 веке.
Святой Лаврентий почитается как целитель глазных болезней. Ему молятся о прозрении и защите от дурного глаза.
Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
23 августа – приметы
Есть такие приметы 23 августа на погоду:
- вода в реках и озерах тихая и спокойная – к безветренной осени, также зимой не ждали метелей и вьюг;
- волны на воде – осень и зима очень холодными будут;
- иней по утрам уже лежит – к ранней и холодной зиме;
- желудей много уродилось – к богатому урожаю на следующий год;
- сильная жара – к жаркой осени, сильные дожди – к мокрой осени и хорошей рыбалке.
23 августа – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииСчитается, что если в этот день умыться родниковой водой или росой – это прибавит человеку красоты и здоровья.
Святой Лаврентий прославился помощью бедным. Поэтому в этот день полезно помогать другим людям и заниматься профилактикой глазных болезней.
По народным поверьям, 23 августа нельзя:
- купаться в водоемах;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- брать у кого-то в долг.
23 августа – именины
День ангела справляют Афанасий, Вячеслав, Лаврентий и Роман.
23 августа – кто родился
23 августа родились такие знаменитости:
- 1754 — король Франции Людовик XVI.
- 1880 — советский писатель-неоромантик Александр Грин (Алые паруса, Бегущая по волнам и др.).
- 1974 — украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан.