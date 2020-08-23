День Флага: какой сегодня праздник 23 августа, приметы, именины

Лаврентьев день - праздник 23 августа - что нельзя делать, приметы / Соцмережі

23 августа 2020 – сегодня праздник желто-голубой. Это День государственного Флага Украины 2020.

Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале З Днем Прапора України – привітання у прозі, віршах, смс та картинках.

ООН проводит Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Также это День виноградарства и виноделия.

В Европе проходит Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, а Россия отмечает День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Иран празднует День врача, а Беларусь – День работников государственной статистики.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День полета божьих коровок;

День Скачи, как ветер и День бисквита в США.

По народному календарю, 23 августа – Лаврентьев день.

23 августа – праздник церковный

23 августа православные отмечают Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники БогородицыТакже это День памяти святого Лаврентия Римского – мученика за веру, который жил в 3 веке.

Святой Лаврентий почитается как целитель глазных болезней. Ему молятся о прозрении и защите от дурного глаза.

Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

23 августа – приметы

Есть такие приметы 23 августа на погоду:

вода в реках и озерах тихая и спокойная – к безветренной осени, также зимой не ждали метелей и вьюг;

волны на воде – осень и зима очень холодными будут;

иней по утрам уже лежит – к ранней и холодной зиме;

желудей много уродилось – к богатому урожаю на следующий год;

сильная жара – к жаркой осени, сильные дожди – к мокрой осени и хорошей рыбалке.

23 августа – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииСчитается, что если в этот день умыться родниковой водой или росой – это прибавит человеку красоты и здоровья.

Святой Лаврентий прославился помощью бедным. Поэтому в этот день полезно помогать другим людям и заниматься профилактикой глазных болезней.

По народным поверьям, 23 августа нельзя:

купаться в водоемах;

отказывать в помощи нуждающимся;

брать у кого-то в долг.

23 августа – именины

День ангела справляют Афанасий, Вячеслав, Лаврентий и Роман.

23 августа – кто родился

23 августа родились такие знаменитости: