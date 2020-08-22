З Днем Прапора України – привітання у прозі, віршах, смс та картинках

Найкращі вітання з Днем державного Прапора України – своїми словами в прозі, прикольні вірші, короткі смс та красиві листівки – у матеріалі Главреда.
З Днем державного Прапора України привітання дарують 23 серпня. Тож День Прапора 2020 відзначається цієї неділі.
Офіційним днем народження нашого стягу є 28 січня 1992 року, коли синьо-жовтий прапор (синій зверху, жовтий колір – знизу) затвердила Рада – хоча запорізькі козаки використовували жовто-блакитні хоругви ще у XVIII столітті. А відзначаються День українського Прапора з 2004 року.
Читайте такжеДень Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святомЛегенда про Прапор України стверджує, що колись одному синові дала мати у дорогу золото-блакитний одяг. І той своїми подвигами та доблестю настільки прославляв Батьківщину та матір – що люди дали тому сину ім’я Прапір. Можливо, це просто історія Прапора України для дітей – але споконвіку жовто-блакитний прапор України символізує чисте небо та багатий врожай – тобто прагнення українського народу до миру та праці.
Найкращі привітання з Днем державного Прапора України – своїми словами в прозі, прикольні вірші, короткі смс та красиві листівки – зібрав Главред до свята 23 серпня.
З Днем Прапора України – привітання прозою, у віршах та смс
У День Державного Прапора України прийміть найщиріші вітання! Хай символ України – державний Прапор – осяює наш шлях та надихає до нових успіхів у добрих справах задля розвитку України!
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З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!
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Шановні українці! Від усієї душі вітаю вас з Днем державного прапора України! Прапор – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З синьо-жовтим прапором ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню. Ще раз зі святом вас любі!
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День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
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Щиро вітаю вас з Днем Державного Прапора! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, родинного щастя, миру, благополуччя, нових вагомих трудових звершень.
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Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
Дорогим віднині
Стало на землі
Золото в долині
На блакитнім тлі.
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Від щирого серця вітаю Вас з Днем Державного Прапора! Сьогодні в національний двоколор пофарбовані мости, будівлі, архітектурні пам’ятки. За роки незалежності України український прапор став насправді патріотичним символом. Тож нехай він і надалі буде символом віри кожного українця у перемогу з агресором, а для воїнів слугує оберегом. Бажаю усім нам мирного неба над головою, національної злагоди, благополуччя, спокою у сім’ях та міцного здоров’я. Слава Україні!
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Яке патріотичне це свято –
Прапора України день!
Громадян всієї країни я вітаю,
Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.
Хай країна росте і процвітає,
Будуть жителі щасливими завжди,
Хай радість і надія прибувають,
Втечуть вдалину печалі і біди.
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Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я і віри у краще майбутнє нашої держави.
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Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символ добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.