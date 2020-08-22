З Днем Прапора України – привітання у прозі, віршах, смс та картинках

День Прапора - привітання й картинки з Днем Прапора України пречудові

З Днем державного Прапора України привітання дарують 23 серпня. Тож День Прапора 2020 відзначається цієї неділі.

Офіційним днем народження нашого стягу є 28 січня 1992 року, коли синьо-жовтий прапор (синій зверху, жовтий колір – знизу) затвердила Рада – хоча запорізькі козаки використовували жовто-блакитні хоругви ще у XVIII столітті. А відзначаються День українського Прапора з 2004 року.

Читайте такжеДень Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святомЛегенда про Прапор України стверджує, що колись одному синові дала мати у дорогу золото-блакитний одяг. І той своїми подвигами та доблестю настільки прославляв Батьківщину та матір – що люди дали тому сину ім’я Прапір. Можливо, це просто історія Прапора України для дітей – але споконвіку жовто-блакитний прапор України символізує чисте небо та багатий врожай – тобто прагнення українського народу до миру та праці.

Найкращі привітання з Днем державного Прапора України – своїми словами в прозі, прикольні вірші, короткі смс та красиві листівки – зібрав Главред до свята 23 серпня.

З Днем Прапора України – привітання прозою, у віршах та смс

У День Державного Прапора України прийміть найщиріші вітання! Хай символ України – державний Прапор – осяює наш шлях та надихає до нових успіхів у добрих справах задля розвитку України!

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З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

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Шановні українці! Від усієї душі вітаю вас з Днем державного прапора України! Прапор – це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. З синьо-жовтим прапором ми добилися незалежності і відновили власну державу. Це свято встановлено на честь багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України. Закликаю вас берегти стяг як важливу національну святиню. Ще раз зі святом вас любі!

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День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

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Щиро вітаю вас з Днем Державного Прапора! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, родинного щастя, миру, благополуччя, нових вагомих трудових звершень.

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Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.

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Від щирого серця вітаю Вас з Днем Державного Прапора! Сьогодні в національний двоколор пофарбовані мости, будівлі, архітектурні пам’ятки. За роки незалежності України український прапор став насправді патріотичним символом. Тож нехай він і надалі буде символом віри кожного українця у перемогу з агресором, а для воїнів слугує оберегом. Бажаю усім нам мирного неба над головою, національної злагоди, благополуччя, спокою у сім’ях та міцного здоров’я. Слава Україні!

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Яке патріотичне це свято –

Прапора України день!

Громадян всієї країни я вітаю,

Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

Хай країна росте і процвітає,

Будуть жителі щасливими завжди,

Хай радість і надія прибувають,

Втечуть вдалину печалі і біди.

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Вітаю вас з Днем Державного Прапора, символу духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом років незалежності. Бажаю вашій родині щастя, здоров'я і віри у краще майбутнє нашої держави.

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Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, величиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

День Прапора – картинки та листівки з Днем прапора