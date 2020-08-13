День левши: какой сегодня праздник 13 августа, приметы, именины

День левшей - праздник 13 августа - что нельзя делать в Евдокимов день / 1zoom.ru

13 августа 2020 – сегодня праздник левой руки. Это Международный день левшей2020.

Подробнее о празднике и как поздравить леворуких – читайте в нашем материале День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей.

Тунис отмечает День женщин. Также это День свободного Лаоса и День независимости в ЦАР. В Японии проходит Обон – День поминовения усопших.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День встреч;

День шумящих ракушек;

День бифштекса из вырезки в США.

По народному календарю, 13 августа – Евдокимов день.

13 августа – праздник церковный

13 августа в православии проходят день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и день памяти праведного Евдокима Каппадокиянина.

Святой Евдоким – один из покровителей семейного очага, ему молятся о благополучии в семье.

Поста нет – но идет заговенье на Успенский пост. Принято подавать на стол хлеб из муки нового урожая, свежие плоды – многочисленные овощи, фрукты и ягоды.

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13 августа – приметы

Считается, что сегодня ласточка накликает осень, для этого она в последний раз облетает свое гнездо.

Есть такие приметы 13 августа на погоду:

ветреный день – зима будет снежной;

утренний туман быстро рассеялся – день будет ясным;

густой белый туман над лесом – нужно идти по грибы: "тихая охота" удачной будет;

муравьи вход в муравейник заделывают – к дождю;

пчелы с утра разлетелись – к хорошей погоде;

паутина летает – жара еще постоит.

13 августа – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что если в этот день поработать на земле (в огороде, в поле, пересадить цветы) – тогда круглый год любая работа будет даваться легко и заканчиваться удачно.

Так как это канун Успенского поста – то следует максимально очиститься душой и телом. Поэтому, по народным поверьям, 13 августа нельзя:

совершать злые поступки;

сплетничать, ругаться и сквернословить – особенно в доме, чтобы не привлечь в своё жилище злые силы;

напиваться;

лениться.

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13 августа – именины

День ангела справляют Анна и Елизавета.

Среди парней именинники – Антон и Арсений, Василий, Вениамин и Владимир, Георгий и Евдоким, Иван и Иосиф, Константин, Максим и Николай, Сергей и Степан, Юрий.

13 августа – кто родился

13 августа родились такие знаменитости: