День левши: какой сегодня праздник 13 августа, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем левши. Еще это канун Успенского поста. Приметы 13 августа подскажут, какой будет зима.
13 августа 2020 – сегодня праздник левой руки. Это Международный день левшей2020.
Подробнее о празднике и как поздравить леворуких – читайте в нашем материале День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей.
Тунис отмечает День женщин. Также это День свободного Лаоса и День независимости в ЦАР. В Японии проходит Обон – День поминовения усопших.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День встреч;
- День шумящих ракушек;
- День бифштекса из вырезки в США.
По народному календарю, 13 августа – Евдокимов день.
13 августа – праздник церковный
13 августа в православии проходят день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и день памяти праведного Евдокима Каппадокиянина.
Святой Евдоким – один из покровителей семейного очага, ему молятся о благополучии в семье.
Поста нет – но идет заговенье на Успенский пост. Принято подавать на стол хлеб из муки нового урожая, свежие плоды – многочисленные овощи, фрукты и ягоды.
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13 августа – приметы
Считается, что сегодня ласточка накликает осень, для этого она в последний раз облетает свое гнездо.
Есть такие приметы 13 августа на погоду:
- ветреный день – зима будет снежной;
- утренний туман быстро рассеялся – день будет ясным;
- густой белый туман над лесом – нужно идти по грибы: "тихая охота" удачной будет;
- муравьи вход в муравейник заделывают – к дождю;
- пчелы с утра разлетелись – к хорошей погоде;
- паутина летает – жара еще постоит.
13 августа – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что если в этот день поработать на земле (в огороде, в поле, пересадить цветы) – тогда круглый год любая работа будет даваться легко и заканчиваться удачно.
Так как это канун Успенского поста – то следует максимально очиститься душой и телом. Поэтому, по народным поверьям, 13 августа нельзя:
- совершать злые поступки;
- сплетничать, ругаться и сквернословить – особенно в доме, чтобы не привлечь в своё жилище злые силы;
- напиваться;
- лениться.
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13 августа – именины
День ангела справляют Анна и Елизавета.
Среди парней именинники – Антон и Арсений, Василий, Вениамин и Владимир, Георгий и Евдоким, Иван и Иосиф, Константин, Максим и Николай, Сергей и Степан, Юрий.
13 августа – кто родился
13 августа родились такие знаменитости:
- 1773 — украинский мореплаватель, географ, океанограф Юрий Лисянский.
- 1819 — ирландский математик и физик Джордж Габриэль Стокс.
- 1844 — швейцарский ученый Фридрих Мишер (открыл нуклеиновые кислоты ДНК и РНК).
- 1899 — британский кинорежиссер Альфред Хичкок.
- 1979 — украинская певица, Заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская.
- 1984 — украинская теннисистка Елена Бондаренко.