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С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины

14 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Медовым Спасом, с Маковеем. Приметы 14 августа подскажут, что сулит счастье, что деньги, а что – ссоры в семье.

Медовый Спас 14 августа - праздник Маковея - что нельзя делать и нужно
Медовый Спас 14 августа - праздник Маковея - что нельзя делать и нужно / 1zoom.ru

14 августа 2020 – сегодня праздник Маковея или Медовый Спас 2020.

Как поздравлять с праздником – читайте в наших материалах С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей и З Медовим Спасом! З Маковеєм – вітання прозою, у віршах та у картинках.

Ранее мы уже писали про приметы на Медовый Спас, что святят на Маковея, каков у букета на Маковея состав и зачем он нужен – в материале Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты.

В мире проходит Всемирный день ящерицы, а в России – День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ (День управления "К"). Доминикана отмечает День инженера, Пакистан – День независимости, Португалия – День рождения португальской корриды. Индонезия празднует День скаутов, а Парагвай – День флага.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • Праздник воспаленного воображения;
  • День выгула черепахи;
  • День сведения татуировки;
  • День фруктового мороженого в США.

По народному календарю, 14 августа – Мокрый Маккавей.

14 августа – праздник церковный

14 августа у православных праздник Маковея или первого Спаса. Названий у него несколько: церковное название – Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, а еще – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также это день памяти семи святых мучеников Маккавеев (отсюда и народное название праздника – Маковей).

Начало Успенского поста 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники Богородицы

14 августа – приметы

С первого Спаса уже ждут первых заморозков и холодной росы по утру.

Есть такие приметы 14 августа на погоду и не только:

  • дождливый день – к хорошему урожаю на следующий год и отсутствию пожаров;
  • попалась пустая маковая головка в этот день (если перебираешь головки и выбираешь из них мак) – среди друзей затесался недоброжелатель;
  • муха укусила – к семейной ссоре, овод – к болезни;
  • паук на голову упал – жди добрых новостей.

14 августа Медовый Спас – что нельзя делать на Маковей, а что нужно

На Медовый Спас в церкви святят не только мед и мак – но еще и воду. Поэтому и многие традиции дня связаны с водой. Например, если человека случайно обрызгали водой – это очень счастливая примета: она сулит удачу и счастье. А вступить в лужу (тоже случайно) – к финансовой прибыли.

В народе верят, что сегодня нужно непременно искупаться, чтобы набраться сил и здоровья на год вперед.

Некоторые спрашивают, можно ли крестить ребенка на Медовый Спас – да: многие верят, что крещение на Спас сделает ребенка сильным, подарит здоровье и счастье.

Освященным маком обсыпают углы дома, чтобы защитить жилище от всякой нечистой силы. Букет на Маковея – маковейчик – с той же целью оставляют высыхать под иконой. Если в доме есть маленькие детки – то головку от освященного макового цветка кладут им под подушку (для здоровья и счастья).

На стол непременно подают блюда с маком и медом, а самую первую трапезу начинают с ложки освященного меда – чтобы загаданное желание исполнилось. О том, что святят на Маковея и как готовят коржи с маком – лучший праздничный рецепт – читайте в материале Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды.

По народным поверьям, 14 августа нельзя:

  • желать кому-то зла, провоцировать негатив (затевать ссору, сплетничать и пр.);
  • отказывать кому-то в помощи;
  • есть мясо, молоко и яйца – начался Успенский пост, когда по пятницам полагается сухоядение;
  • шуметь и просто громко разговаривать: по поверью, это испортит будущий урожай меда;
  • работать в этот большой церковный праздник.

При этом запреты не так страшны женщинам: по поверью, Бог в Первый Спас всякий женский грех простит.

14 августа – именины

День ангела справляют Софья, а также Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей и Федор.

14 августа – кто родился

14 августа родились такие знаменитости:

  • 1867 — английский прозаик, драматург, публицист и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Голсуорси.
  • 1900 — советская эстрадная певица Тамара Церетели (контральто).
  • 1945 — американский актер-комик, лауреат Оскара Стив Мартин.
  • 1947 — американская писательница Даниэла Стил.
  • 1957 — советский, израильский и украинский писатель, политолог, историк Лев Вершинин.
  • 1966 — американская киноактриса и модель, обладательница Оскара Хэлли Берри.
  • 1983 — американская киноактриса Мила Кунис.

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