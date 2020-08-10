Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты

Приметы на Медовый Спас, что святят на Маковея, каков у букета на Маковея состав и зачем он нужен – в материале Главреда.
Спасы в августе начинаются с праздника меда и мака: 14 августа проходит Медовый Спас. В 2020 году это пятница, канун выходных.
Медовый Спас еще называют Маковей или Мокрый Спас. С Маковея у православных стартует Успенский пост 2020. То есть уже на Медовый Спас нельзя есть мясо и жирную пищу, пить алкоголь.
Детальнее читайте в нашем материале Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020.
- Медовый Спас – история
- Медовый Спас – традиции, что святят на Маковея
- Букет на Маковея – состав
- Что делать с букетом на Маковея после праздника
- Медовый Спас – что нельзя делать
- Приметы на Медовый спас
Медовый Спас – история
Празднуется этот Спас в день значительного церковного праздника Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Это очень актуальный праздник в условиях нынешнего карантина из-за коровируса.
Считается, что частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, вынесли из храма Софии в Стамбуле во время великой эпидемии. Кусочком креста осветили местные водоемы – и мор отступил.
Еще в этот день почитается память семерых братьев-мучеников Маккавеев – и им праздник обязан своим народным названием Маковей и "маковыми" традициями.
Медовый Спас – традиции, что святят на Маковея
Так как история праздника связана с освящением водоемов, то с водой связаны и главные традиции Маковея.
На Маковея в церковь несут мед, мак и воду на освящение. Также принято купаться в открытых водоемах: по примете, вода в этот день смывает все грехи, а с ними – болезни и несчастья. А вот после Маковея купаться в реках у наших предков уже было непринято.
На праздничный стол подают постные блюда с маком. В десерты щедро добавляют мед – после того, как освятили его в храме.
Считается, что если начать трапезу с ложки освященного меда, то можно смело загадывать любое праведное желание – непременно сбудется.
Букет на Маковея – состав
Особая традиция праздника – освящать в церкви букет на Маковея. Состав у него особый – лечебные травы, свойства которых, по поверью, определяют судьбу девушки, что принесла его в храм.
Все цветы и травы должны быть с родной земли – то есть экзотические растения в состав букета на Маковея не входят. Главный и обязательный атрибут – головки мака, непременно спелого.
Так:
- калину добавляют, если девушка хочет получить от Небес красоту и нежную любовь парня;
- горечавку (тирлич) – чтоб парни любили (в отличие от калины – эту траву добавляют, если еще нет конкретной пары, не встретился один-единственный возлюбленный);
- календулу и руту – для здоровья;
- полынь – для защиты от зла и неприятностей;
- подсолнух – чтоб в жизни расцветало все хорошее и светлое;
- душицу (материнку) – если хотят детей;
- колосья – для достатка в доме,
- мяту – для гармоничных семейных отношений и т.п.
Иногда еще в маковейчики добавляют овощи или зелень – как благодарность Богу за богатый урожай.
Что делать с букетом на Маковея после праздника
Освященные в церкви маковейчики выкидывать нельзя. Их хранят дома до следующей весны – как оберег.
После чего пускают в дело: заваривают чай или отвар для купания (чтоб добавить телу красоты и здоровья), кто-то – скармливает домашнему скоту. В некоторых регионах – пускают по реке после того, как сошел лед.
Медовый Спас – что нельзя делать
► На Маковея нельзя вести себя громко и разгульно. Этого требуют и церковные каноны (ведь идет Успенский пост), и народные поверья: шум в этот день, по примете, может напугать пчел, и на следующий год не удастся собрать хороший урожай меда.
Чем тише и спокойнее проведешь этот день – тем быстрее очистится душа.
► Нельзя есть не скоромную пищу.
► В Медовый Спас нельзя работать – исключение делается лишь для уборки меда.
► Под запретом ругань и всякий негатив.
► Также не принято уходить из церкви, не оставив подаяния – деньги или мед – иначе грехи не отпустятся.
Приметы на Медовый спас
- Дождь на Маковея – лесных пожаров целый год не будет.
- Жаркий день – следующий год жарким будет и наоборот.