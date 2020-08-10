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Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты

10 августа 2020, 06:07

Приметы на Медовый Спас, что святят на Маковея, каков у букета на Маковея состав и зачем он нужен – в материале Главреда.

Медовый Спас 2020 - когда и что святят на Маковея, букет на Маковея
Медовый Спас 2020 - когда и что святят на Маковея, букет на Маковея / 1zoom.ru

Спасы в августе начинаются с праздника меда и мака: 14 августа проходит Медовый Спас. В 2020 году это пятница, канун выходных.

Медовый Спас еще называют Маковей или Мокрый Спас. С Маковея у православных стартует Успенский пост 2020. То есть уже на Медовый Спас нельзя есть мясо и жирную пищу, пить алкоголь.

Детальнее читайте в нашем материале Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020.

  1. Медовый Спас – история
  2. Медовый Спас – традиции, что святят на Маковея
  3. Букет на Маковея – состав
  4. Что делать с букетом на Маковея после праздника
  5. Медовый Спас – что нельзя делать
  6. Приметы на Медовый спас

Медовый Спас – история

Празднуется этот Спас в день значительного церковного праздника Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Это очень актуальный праздник в условиях нынешнего карантина из-за коровируса.

Считается, что частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, вынесли из храма Софии в Стамбуле во время великой эпидемии. Кусочком креста осветили местные водоемы – и мор отступил.

Еще в этот день почитается память семерых братьев-мучеников Маккавеев – и им праздник обязан своим народным названием Маковей и "маковыми" традициями.

Медовый Спас – традиции, что святят на Маковея

Так как история праздника связана с освящением водоемов, то с водой связаны и главные традиции Маковея.

На Маковея в церковь несут мед, мак и воду на освящение. Также принято купаться в открытых водоемах: по примете, вода в этот день смывает все грехи, а с ними – болезни и несчастья. А вот после Маковея купаться в реках у наших предков уже было непринято.

На праздничный стол подают постные блюда с маком. В десерты щедро добавляют мед – после того, как освятили его в храме.

Считается, что если начать трапезу с ложки освященного меда, то можно смело загадывать любое праведное желание – непременно сбудется.

Букет на Маковея – состав

Особая традиция праздника – освящать в церкви букет на Маковея. Состав у него особый – лечебные травы, свойства которых, по поверью, определяют судьбу девушки, что принесла его в храм.

Все цветы и травы должны быть с родной земли – то есть экзотические растения в состав букета на Маковея не входят. Главный и обязательный атрибут – головки мака, непременно спелого.

Так:

  • калину добавляют, если девушка хочет получить от Небес красоту и нежную любовь парня;
  • горечавку (тирлич) – чтоб парни любили (в отличие от калины – эту траву добавляют, если еще нет конкретной пары, не встретился один-единственный возлюбленный);
  • календулу и руту – для здоровья;
  • полынь – для защиты от зла и неприятностей;
  • подсолнух – чтоб в жизни расцветало все хорошее и светлое;
  • душицу (материнку) – если хотят детей;
  • колосья – для достатка в доме,
  • мяту – для гармоничных семейных отношений и т.п.

Иногда еще в маковейчики добавляют овощи или зелень – как благодарность Богу за богатый урожай.

Что делать с букетом на Маковея после праздника

Освященные в церкви маковейчики выкидывать нельзя. Их хранят дома до следующей весны – как оберег.

После чего пускают в дело: заваривают чай или отвар для купания (чтоб добавить телу красоты и здоровья), кто-то – скармливает домашнему скоту. В некоторых регионах – пускают по реке после того, как сошел лед.

Медовый Спас – что нельзя делать

► На Маковея нельзя вести себя громко и разгульно. Этого требуют и церковные каноны (ведь идет Успенский пост), и народные поверья: шум в этот день, по примете, может напугать пчел, и на следующий год не удастся собрать хороший урожай меда.

Чем тише и спокойнее проведешь этот день – тем быстрее очистится душа.

► Нельзя есть не скоромную пищу.

► В Медовый Спас нельзя работать – исключение делается лишь для уборки меда.

► Под запретом ругань и всякий негатив.

► Также не принято уходить из церкви, не оставив подаяния – деньги или мед – иначе грехи не отпустятся.

Приметы на Медовый спас

  • Дождь на Маковея – лесных пожаров целый год не будет.
  • Жаркий день – следующий год жарким будет и наоборот.
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