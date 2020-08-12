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Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды

12 августа 2020, 04:54

Что святят на Маковея и как готовят коржи с маком – лучший праздничный рецепт – выяснил Главред.

Праздник Маковея - что святят и как готовят корж с маком на Маковея
Праздник Маковея - что святят и как готовят корж с маком на Маковея / 1zoom.ru

Уже на этой неделе православные христиане празднуют Медовый Спас 2020 – или, как говорят в народе, праздник Маковея.

Маковей – Медовый Спас всегда отмечается 14 августа. В 2020 году это пятница.

Ранее мы уже писали про приметы на Медовый Спас, что святят на Маковея, каков у букета на Маковея состав и зачем он нужен – в материале Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты. На этот раз остановимся подробнее на том, что святят на Маковея и что непременно нужно испечь на Медовый Спас, чтобы защитить себя, свой дом и близких от всяких напастей.

Что святят на Маковея

На Маковея в церковь нужно нести:

  • воду;
  • мед;
  • мак или готовые блюда с ним: например, коржи с маком.

Считается, что если в первую очередь с утра после похода в храм съесть ложку освященного меда, то сбудется любое праведное желание (например, нельзя желать кому-то зла или желать завладеть чужим имуществом/отношениями).

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Что готовят на Маковея

Блюда с маком – традиционная еда на Маковея. При этом все блюда должны быть постными, так как с 14 августа – с праздника Медовый Спас или праздника Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня – начинается Успенский пост 2020.

Вкусный и сладкий корж на Маковея – отличное блюдо. Оно простое и традиционное, отлично сочетается с медом, отвечает традициям праздника и помогает исполнить главные приметы и поверья на Маковея – отвести от дома беду, съев что-то с медом и маком. Такие коржи с маком еще называют шулики с маком.

Корж на Маковея – рецепт шулыков

Вам понадобится:

  • мак – по вкусу;
  • мед – 100-150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • кефир – 500 мл
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • мука – 2-3 стакана;
  • растительное масло – для жарки.

Как готовить:

Запарить мак.

В отдельной миске смешать кефир, соль и соду. Вымешать венчиком. Добавить яйца – снова перемешать.

Постепенно добавляя муку, вымесить тесто до мягкого эластичного состояния. Дать настояться 10-15 минут.

Поделить тесто на равные части, каждую часть раскатать, сделать вилкой проколы, обжарить.

Порвать приготовленные лепешки на небольшие кусочки. Сверху засыпать маком (без жидкости) и залить медом. Перемешать и оставить лепешки шулики напитываться медом.

Более подробнее рецепт шулыки смотрите на видео:

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