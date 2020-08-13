З Медовим Спасом! З Маковеєм – вітання прозою, у віршах та у картинках

З Медовим Спасом - чудові привітання з Маковеєм і картинки українською

З Медовим Спасом, з Маковеєм – дехто каже: з Маковієм – привітання завжди звучать 14 серпня.

Маковій або Медовий Спас у 2020 році припав на п'ятницю. Тобто привітати з Медовим Спасом можна наприкінці робочого тижня – а відзначити потім усі вихідні.

Раніше ми вже писали про прикмети на Медовий Спас, що святять на Маковія, який у букета на Маковія склад і навіщо він потрібен – у матеріалі Коли Медовий Спас 2020 року – традиції, склад букета і заборони.

Ми також дізналися, що святять на Маковія й як готують коржі з маком – кращий святковий рецепт – і поділилися цим у матеріалі Медовий Спас: що обов'язково готують на Маковея, щоб не було біди.

Цього разу ми підібрали чудові, добрі та дотепні вітання з Медовим Спасом у прозі своїми словами, прикольні вірші, короткі смс і красиві картинки.

З Маковеєм – привітання з Медовим Спасом прозою, вірші та смс

Вітаю зі святом Маковея і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався смачними пирогами з маком, солодким медом, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.

***

Мед смачний до себе манить,

Ароматом спокушає,

Перший Спас ми зустрічаєм –

Свята літнього чекаєм.

***

З Першим Спасом вітаю

Нині від душі тебе.

Відчути бажаю святість

Цього великого дня.

Нехай Господь береже від горя,

Бід, зневіри та образ.

Віра буде нехай лише сильною,

Непорушною, як топаз.

Ніколи не падай духом,

Не тужи, не забувай.

Попроси у Бога сили,

Йому серце відкривай.

***

Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

***

Свято добре і солодке

Чай настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Ось і прийшов день Медового Спаса! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодке, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває любов, не знає душа нічого поганого. І нехай Медовий Спас зробить щасливою вашу родину!

З Медовим Спасом – картинки й листівки

Привітання з Медовим Спасом – відео