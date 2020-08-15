День археолога: какой сегодня праздник 15 августа, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем археолога и с Днем авиастроителя. Приметы 15 августа, в Степанов день, опишут погоду на сентябрь.
15 августа 2020 – сегодня праздник истории и неба. Мир отмечает День археолога и День авиастроителя.
Также проходит Международный день бездомных животных.
Еще это День рождения телефонного приветствия Алло и Всемирный день медоносных пчел. В России отмечается День памяти Виктора Цоя. Корея празднует День освобождения, а Коста-Рика – День матери. Польша устраивает Праздник Войска Польского (их национальный День Вооруженных сил).
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День расслабления;
- Праздник сладких огурцов;
- День шептания с лунными Девами;
- День неудач и День лимонного пирога с безе в США.
По народному календарю, 15 августа – Степан Сеновал.
15 августа – праздник церковный
15 августа православные отмечают День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца, и праздник иконы Божией Матери Ачаирская.
Также православные чтят память первого христианского мученика из еврейской диаспоры – святого Стефана. Святой Стефан – покровитель лошадей.
А вот католики и все болгары уже празднуют Успение Пресвятой Богородицы 2020. Православные традиционно отметят этот праздник через пару недель – 28 августа (заодно в этот праздник закончится Успенский пост).
Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
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15 августа – приметы
Есть такие приметы 15 августа на погоду:
- какова погода на Степана – таков и сентябрь будет;
- дождливый день – к богатому урожаю картошки, пожаров в ближайшие месяцы будет мало;
- на Степана выпало новолуние – дожди затянутся, растущая Луна – к засушливой погоде;
- лягушки квакают – к дождю, резко замолчали – к ветреной погоде.
15 августа – что нельзя делать, а что нужно
К этому времени уже завершали сенокос.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делатьНа Степана принято было плести венок из луговых цветов и трав. Его еще называют Стефановый венок. В идеале для него нужны 12 разных растений.
По поверью, он обладает сильными целебными свойствами – особенно для женщин (из его трав заваривают лечебный чай). Чтобы такой венок долго не терял свою чудодейственную силу – его вешали в доме за иконой, и хранили там до Илариона – Выверни оглобли.
Хорошей приметой в этот день считается погладить кошку.
На селе в этот день принято особенно заботливо ухаживать за лошадьми.
По народным поверьям, 15 августа нельзя:
- ругаться;
- унывать;
- ссориться;
- заниматься важными делами и даже просто строить планы (особенно это касается финансовых вопросов) – можно сглазить.
Есть и ограничения в еде, так как уже начался Успенский пост 2020.
15 августа – именины
День ангела справляют Василий, Иван и Кирилл, Платон, Роман и Степан, Тарас, Федор.
15 августа – кто родился
15 августа родились такие знаменитости:
- 1771 — шотландский поэт и писатель Вальтер Скотт (создал жанр исторического романа, его перу принадлежат романы Айвенго и Квентин Дорвард).
- 1950 — дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна.
- 1972 — американский киноактер Бен Аффлек (Умница Уилл Хантинг, Сорвиголова, Перл-Харбор).
- 1978 — украинская спортсменка, гимнастка Лилия Подкопаева.