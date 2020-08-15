День археолога: какой сегодня праздник 15 августа, приметы, именины

Степанов день - праздник 15 августа - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

15 августа 2020 – сегодня праздник истории и неба. Мир отмечает День археолога и День авиастроителя.

Также проходит Международный день бездомных животных.

Еще это День рождения телефонного приветствия Алло и Всемирный день медоносных пчел. В России отмечается День памяти Виктора Цоя. Корея празднует День освобождения, а Коста-Рика – День матери. Польша устраивает Праздник Войска Польского (их национальный День Вооруженных сил).

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День расслабления;

Праздник сладких огурцов;

День шептания с лунными Девами;

День неудач и День лимонного пирога с безе в США.

По народному календарю, 15 августа – Степан Сеновал.

15 августа – праздник церковный

15 августа православные отмечают День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца, и праздник иконы Божией Матери Ачаирская.

Также православные чтят память первого христианского мученика из еврейской диаспоры – святого Стефана. Святой Стефан – покровитель лошадей.

А вот католики и все болгары уже празднуют Успение Пресвятой Богородицы 2020. Православные традиционно отметят этот праздник через пару недель – 28 августа (заодно в этот праздник закончится Успенский пост).

Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

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15 августа – приметы

Есть такие приметы 15 августа на погоду:

какова погода на Степана – таков и сентябрь будет;

дождливый день – к богатому урожаю картошки, пожаров в ближайшие месяцы будет мало;

на Степана выпало новолуние – дожди затянутся, растущая Луна – к засушливой погоде;

лягушки квакают – к дождю, резко замолчали – к ветреной погоде.

15 августа – что нельзя делать, а что нужно

К этому времени уже завершали сенокос.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делатьНа Степана принято было плести венок из луговых цветов и трав. Его еще называют Стефановый венок. В идеале для него нужны 12 разных растений.

По поверью, он обладает сильными целебными свойствами – особенно для женщин (из его трав заваривают лечебный чай). Чтобы такой венок долго не терял свою чудодейственную силу – его вешали в доме за иконой, и хранили там до Илариона – Выверни оглобли.

Хорошей приметой в этот день считается погладить кошку.

На селе в этот день принято особенно заботливо ухаживать за лошадьми.

По народным поверьям, 15 августа нельзя:

ругаться;

унывать;

ссориться;

заниматься важными делами и даже просто строить планы (особенно это касается финансовых вопросов) – можно сглазить.

Есть и ограничения в еде, так как уже начался Успенский пост 2020.

15 августа – именины

День ангела справляют Василий, Иван и Кирилл, Платон, Роман и Степан, Тарас, Федор.

15 августа – кто родился

15 августа родились такие знаменитости: