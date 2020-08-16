Антон Вихревей: какой сегодня праздник 16 августа, приметы, именины

Антонов день - праздник 16 августа - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

16 августа 2020 – сегодня праздник воздушный.

В РФ отмечается День Воздушного Флота России, в Беларуси – День Военно-воздушных сил, а в США – День воздушно-десантных войск.

Казахстан празднует День спорта, Аргентина – День детей, а Парагвай – День защиты детей. В Индии сегодня Новый год Парси.

Это официальный День малинового варенья.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День чуда-своими-руками;

День Джокера;

Международный день Помашите в камеру наблюдения;

День рассказывания анекдотов и День американских горок в США.

По народному календарю, 16 августа – Антон Вихревей, Малинник.

16 августа – праздник церковный

16 августа православные почитают память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Еще это День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

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16 августа – приметы

Есть такие приметы 16 августа на погоду:

ветреный день – к суровой морозной зиме;

каков Вихровей – такова и погода в октябре;

дождь – дождливая погода надолго установится.

16 августа – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято собирать малину, готовить из нее варенье и различные блюда с этой ягодой. Также в старину на Андрея ходили собирать орехи.

День лучше посвятить отдыху и медитации, планированию новых проектов.

По народным поверьям, 16 августа нельзя:

убирать в доме, особенно вытирать пыль, подметать и выносить мусор – иначе можно вынести из дома все деньги: "Кто на Вихровея убирает – у того затем и в кошельке чистота" ;

; ругаться.

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16 августа – именины

День ангела справляют Антон, Вячеслав, Иван и Исаакий, Кузьма, Николай.

16 августа – кто родился

16 августа родились такие знаменитости: