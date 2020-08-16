Антон Вихревей: какой сегодня праздник 16 августа, приметы, именины

Сегодня в нескольких странах дарят поздравления с Днем ВВС. Приметы 16 августа подскажут, какой будет зима – и что нельзя делать, чтоб деньги из дому не ушли.
16 августа 2020 – сегодня праздник воздушный.
В РФ отмечается День Воздушного Флота России, в Беларуси – День Военно-воздушных сил, а в США – День воздушно-десантных войск.
Казахстан празднует День спорта, Аргентина – День детей, а Парагвай – День защиты детей. В Индии сегодня Новый год Парси.
Это официальный День малинового варенья.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День чуда-своими-руками;
- День Джокера;
- Международный день Помашите в камеру наблюдения;
- День рассказывания анекдотов и День американских горок в США.
По народному календарю, 16 августа – Антон Вихревей, Малинник.
16 августа – праздник церковный
16 августа православные почитают память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Еще это День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
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16 августа – приметы
Есть такие приметы 16 августа на погоду:
- ветреный день – к суровой морозной зиме;
- каков Вихровей – такова и погода в октябре;
- дождь – дождливая погода надолго установится.
16 августа – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято собирать малину, готовить из нее варенье и различные блюда с этой ягодой. Также в старину на Андрея ходили собирать орехи.
День лучше посвятить отдыху и медитации, планированию новых проектов.
По народным поверьям, 16 августа нельзя:
- убирать в доме, особенно вытирать пыль, подметать и выносить мусор – иначе можно вынести из дома все деньги: "Кто на Вихровея убирает – у того затем и в кошельке чистота";
- ругаться.
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16 августа – именины
День ангела справляют Антон, Вячеслав, Иван и Исаакий, Кузьма, Николай.
16 августа – кто родился
16 августа родились такие знаменитости:
- 1933 – руководитель хора имени Веревки Анатолий Авдиевский.
- 1934 – французский актер Пьер Ришар.
- 1954 – американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.
- 1958 – эпатажная певица Мадонна.
- 1962 – украинский поэт Юрий Издрык.