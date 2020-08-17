Авдотья Малиновка: какой сегодня праздник 17 августа, приметы, именины

Сегодня звучат поздравления с Днем ежиков, котов и улиток. Приметы 17 августа помогут избежать бедности.
17 августа 2020 – сегодня праздник смешной.
Это и День лысых ежиков, и День благодарности чернымкотам, и День проснувшихся улиток.
Из серьезных праздников стоит отметить День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в Таджикистане и День инженера в Колумбии. Габон и Индонезия отмечают День независимости, а Боливия – День флага.
По народному календарю, 17 августа – Авдотья Малиновка.
17 августа – праздник церковный
17 августа православные отмечают День памяти преподобномученицы Ии Персидской. Также это День памяти святых семи отроков Эфесских и праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.
Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники Богородицы
17 августа – приметы
Есть такие приметы 17 августа на погоду:
- какова Авдотья – таков и ноябрь;
- дождь на Авдотью начался – до середины осени сырая погода простоит;
- дождливый день – все сено, что убрать не успели, погниет;
- много росы – к плохому урожаю льна;
- много малины – к отменному урожаю хлеба.
17 августа – что нельзя делать, а что нужно
Продолжается пора сбора малины. Многие варят малиновое варенье, кто-то – пьет малиновое вино.
На Авдотью завершали сбор огурцов. Отсюда еще одно название дня – Огуречница. Заканчивали также уборку чеснока и лука – которые заодно использовались при солке огурцов на зиму.
По народным поверьям, 17 августа нельзя:
- давать или брать в долг – к бедности;
- что-то покупать или продавать – сделки неудачными будут.
Читайте такжеКак праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты
17 августа – именины
День ангела справляют Дарья, Евдокия (Авдотья), Ирина и Ия, Марфа.
Именинники среди парней – Алексей и Андрей, Денис и Дмитрий, Иван, Константин и Кузьма, Максимилиан и Михаил, Семен.
17 августа – кто родился
17 августа родились такие знаменитости:
- 1601 — французский математик Пьер Ферма (создатель аналитической геометрии и теории чисел).
- 1935 — актер театра и кино, художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков.
- 1960 — американский актер и режиссер, обладатель Оскара Шон Пенн.
- 1964 — Наталья Ветлицкая, российская поп-певица.
- 1968 — украинский музыкант, писатель, телеведущий, лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко (Кузьма).