Авдотья Малиновка: какой сегодня праздник 17 августа, приметы, именины

День Авдотьи - праздник 17 августа - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 августа 2020 – сегодня праздник смешной.

Это и День лысых ежиков, и День благодарности чернымкотам, и День проснувшихся улиток.

Из серьезных праздников стоит отметить День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в Таджикистане и День инженера в Колумбии. Габон и Индонезия отмечают День независимости, а Боливия – День флага.

По народному календарю, 17 августа – Авдотья Малиновка.

17 августа – праздник церковный

17 августа православные отмечают День памяти преподобномученицы Ии Персидской. Также это День памяти святых семи отроков Эфесских и праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

Идет Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

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17 августа – приметы

Есть такие приметы 17 августа на погоду:

какова Авдотья – таков и ноябрь;

дождь на Авдотью начался – до середины осени сырая погода простоит;

дождливый день – все сено, что убрать не успели, погниет;

много росы – к плохому урожаю льна;

много малины – к отменному урожаю хлеба.

17 августа – что нельзя делать, а что нужно

Продолжается пора сбора малины. Многие варят малиновое варенье, кто-то – пьет малиновое вино.

На Авдотью завершали сбор огурцов. Отсюда еще одно название дня – Огуречница. Заканчивали также уборку чеснока и лука – которые заодно использовались при солке огурцов на зиму.

По народным поверьям, 17 августа нельзя:

давать или брать в долг – к бедности;

что-то покупать или продавать – сделки неудачными будут.

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17 августа – именины

День ангела справляют Дарья, Евдокия (Авдотья), Ирина и Ия, Марфа.

Именинники среди парней – Алексей и Андрей, Денис и Дмитрий, Иван, Константин и Кузьма, Максимилиан и Михаил, Семен.

17 августа – кто родился

17 августа родились такие знаменитости: