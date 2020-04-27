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Праздник Радоница 2020 – что нельзя делать, а что непременно нужно

27 апреля 2020, 18:55

Что нельзя делать на Радоницу и как поминать – правила поведения и молитвы об усопших в родительский день – узнал Главред.

Радоница 2020 - что нельзя делать, традиции на Радоницу
Радоница 2020 - что нельзя делать, традиции на Радоницу / 1zoom.ru

Радоница – это главный родительский день 2020 в России и в Украине.

По преданию, на Пасху Бог отпускает всех усопших на Землю – а на Красную горку и Радоницу они возвращаются назад в свои могилы. Вот и приходят родные на кладбища, чтобы попрощаться с ними. В 2020 году карантин в Украине внес свои коррективы – поминать усопших придется дома.

Главное помнить – что делать это надо радостно, без слез и стенаний: ведь это празднование перехода усопших в лучший, более достойных мир.

В то же время речь ни в коем случае не идет про пышные и шумные застолья. Священники подчеркивают: радостным должно быть настроение, а вот поведение – скромным и достойным.

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Радоница – что нельзя делать, а что нужно

Радоница – это "окликание" покойников, а делается оно – молитвами и добрыми делами в их честь: например, надо раздать милостыню – назвав имя покойного и попросив молиться за него.

На Радоницу нельзя:

  • устраивать на кладбище шумные застолья – даже не в карантин скромный поминальный обед организовывают дома, при этом из алкоголя подают – не более 100 мл вина;
  • отказывать в помощи;
  • работать по дому, в огороде и саду;
  • обманывать;
  • ругаться и кричать.

Детальнее читайте в нашем материале Радоница 2020: какой сегодня праздник 28 апреля и что делать.

Поминальные молитвы

Молитва об усопших в родительский день

Господь Бог наш, помянем же ушедшего из жизни раба земного (имя), что передал душу свою на Небеса. Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой. Да озарится его душа светом небесным. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во веки веков. Аминь.

***

Самая простая молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

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