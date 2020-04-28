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Радоница 2020: какой сегодня праздник 28 апреля и что делать

28 апреля 2020, 00:19

Во вторник после Красной горки у православных отмечается Радоница 2020 – что нельзя делать в этот день, а что нужно, выяснил Главред.

28 апреля - родительский день Радоница - что нельзя делать, приметы
28 апреля - родительский день Радоница - что нельзя делать, приметы / УНИАН

28 апреля 2020 – сегодня праздник поминальный. Это Радоница 2020.

ООН проводит Всемирный день охраны труда, а Россия – День борьбы за права человека от химической опасности (День химической безопасности) и День работников скорой медицинской помощи.

По народному календарю, 28 апреля – Пудов день.

28 апреля – праздник церковный

Православные 28 апреля почитают учеников и последователей святого Павла – апостолов от семидесяти Пуда, Аристарха и Трофима. По преданию, они вместе со святым Павлом проповедовали слово Божие.

Поста нет.

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28 апреля – приметы

Есть такие приметы 28 апреля на погоду:

  • грачи разыгрались – к теплой и солнечной погоде;
  • красная заря – к дождю или ветру;
  • в оврагах лужи замерзли – сложно будет собрать урожай;
  • ольха уже зацвела – можно сеять гречиху.

28 апреля – Радоница – что нельзя делать, а что нужно

В эту пору больше всего работают пчеловоды. На Пуда на пасеке уже выносят первые улья. Есть даже поговорка: "На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда".

На Радоницу принято навещать могилы родных. Но в этом году из-за карантина вместо проведывания кладбищ придется молиться о покойниках дома.

Также в этот день принято "кормить" усопших добрыми делами, то есть раздавать милостыню – но при этом надо назвать имя покойного и просить молиться за него.

Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020По народным поверьям, 28 апреля нельзя:

  • поминать алкоголем – только молитвой;
  • устраивать "банкеты" на кладбище – даже не в карантин скромный поминальный обед устраивают дома, при этом из алкоголя подают – не больше 100 мл вина;
  • много работать, особенно по дому – стирать, шить, убирать;
  • работать в огороде и саду;
  • ругаться и кричать;
  • обманывать;
  • отказывать в помощи;
  • убивать пчел на Пуда – к большим неприятностям;
  • ломать молодые ветки на деревьях, особенно калины и рябины – иначе, мол, зубной болью человек страдать будет;
  • венчаться – по вторникам и четвергам накануне постных дней обрядов венчания не проводят.

28 апреля – именины

День ангела справляют Анастасия и Василиса, а также Александр, Андрей и Аристарх, Виктор, Кондрат, Леонид и Лукьян, Савва и Севастьян, Трофим и Федор.

28 апреля – кто родился

28 апреля родились такие знаменитости:

  • 1868 — выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики Георгий Вороной.
  • 1900 — группенфюрер СС, начальник IV отдела РСХА (гестапо), нацистский военный преступник Генрих Мюллер.
  • 1908 — немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер (спас в годы войны 1100 евреев).
  • 1916 — итальянский автопромышленник, создатель элитных автомобилей спортивного класса Ферруччо Ламборгини.
  • 1974 — испанская киноактриса Пенелопа Крус.
  • 1981 — американская актриса Джессика Альба.

Радоница праздник приметы традиции
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