День Ирины 2020: какой сегодня праздник 29 апреля и кого поздравлять

29 апреля - праздник танца и День ангела Ирины - поздравления, приметы / 1zoom.ru

29 апреля 2020 – сегодня праздник энергичный.

Мир отмечает Международный день танца. Израиль празднует День независимости, а Япония – День Сёва (национальный праздник, когда их император официально снял с себя обязанности бога, став "простым смертным").

По народному календарю, 29 апреля – Арина Урви берега.

К слову, уже в ночь с 30 апреля на 1 мая нас ждет Вальпургиева ночь. Как подготовиться к таинственному празднику – читайте в нашем материале Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты.

29 апреля – праздник церковный

Православные 29 апреля почитают память трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины.

Это именины Ирины по церковному календарю. Как красиво поздравить Иру с Днем ангела – читайте в наших материалах Красивые открытки с Днем ангела Ирины и поздравления своими словами и Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках.

Постный день.

29 апреля – приметы

Есть такие приметы 29 апреля на погоду:

громкий гром – к хорошему урожаю хлеба;

день солнечный – можно рассаду капусты в землю высаживать.

29 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеДень Ирины – это праздник женщин и растений. И тех, и других обижать сегодня нельзя.

На Арину принято высаживать рассаду – особенно капусту. Заодно можно высаживать яблони, красную и черную смородину, рябину.

Также полагается белить стволы деревьев и наводить порядок во дворе.

По народным поверьям, 29 апреля нельзя:

обижать женщин;

унывать и грустить;

ругаться в доме – к большой беде;

причинять растениям вред, в том числе цветы срезать;

жечь листву или старую солому.

29 апреля – именины

День ангела справляют Василиса, Галина, Ирина и Ника, а также Леонид, Михаил, Павел и Тимофей.

29 апреля – кто родился

29 апреля родились такие знаменитости: