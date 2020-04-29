День Ирины 2020: какой сегодня праздник 29 апреля и кого поздравлять

Поздравления с Днем ангела Ирины – открытки и тексты – дарят 29 апреля. А еще это женский праздник, у которого есть свои запреты.
29 апреля 2020 – сегодня праздник энергичный.
Мир отмечает Международный день танца. Израиль празднует День независимости, а Япония – День Сёва (национальный праздник, когда их император официально снял с себя обязанности бога, став "простым смертным").
По народному календарю, 29 апреля – Арина Урви берега.
К слову, уже в ночь с 30 апреля на 1 мая нас ждет Вальпургиева ночь. Как подготовиться к таинственному празднику – читайте в нашем материале Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты.
29 апреля – праздник церковный
Православные 29 апреля почитают память трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины.
Это именины Ирины по церковному календарю. Как красиво поздравить Иру с Днем ангела – читайте в наших материалах Красивые открытки с Днем ангела Ирины и поздравления своими словами и Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках.
Постный день.
29 апреля – приметы
Есть такие приметы 29 апреля на погоду:
- громкий гром – к хорошему урожаю хлеба;
- день солнечный – можно рассаду капусты в землю высаживать.
29 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеДень Ирины – это праздник женщин и растений. И тех, и других обижать сегодня нельзя.
На Арину принято высаживать рассаду – особенно капусту. Заодно можно высаживать яблони, красную и черную смородину, рябину.
Также полагается белить стволы деревьев и наводить порядок во дворе.
По народным поверьям, 29 апреля нельзя:
- обижать женщин;
- унывать и грустить;
- ругаться в доме – к большой беде;
- причинять растениям вред, в том числе цветы срезать;
- жечь листву или старую солому.
29 апреля – именины
День ангела справляют Василиса, Галина, Ирина и Ника, а также Леонид, Михаил, Павел и Тимофей.
29 апреля – кто родился
29 апреля родились такие знаменитости:
- 1964 — украинский языковед и политик Ирина Фарион.
- 1970 — американская актриса Ума Турман.
- 1970 — американский теннисист Андре Агасси.