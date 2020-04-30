Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать

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По народному календарю, 30 апреля – Зосима Пчельник.
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30 апреля – праздник церковный
У православных 30 апреля почитается преподобный Зосима Соловецкий.
Святой Зосима – покровитель пчел и заступник пчеловодов. В этот день ему принято молиться о хорошем сборе меда.
Поста нет.
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30 апреля – приметы
Есть такие приметы 30 апреля на погоду:
- небо на зорьке красное – к дождливой и ветреной весне;
- мало пчел зимой умерло – к хорошему урожаю гречихи;
- облака в большую тучу собираются – к сильному ливню;
- на ольхе много сережек – к хорошему урожаю овса, много шишек – к знатному урожаю ячменя;
- на реках еще лед остался – к холодному лету.
30 апреля – Вальпургиева ночь – что нельзя делать, а что нужно
В этот день гадали на пчелах: на какое растение первой сядет – от того и самый большой урожай жди.
На Зосиму нужно непременно попробовать меда – чтобы весь год здоровым и счастливым быть.
Травы и растения в Вальпургиеву ночь, по поверью, обладают магическими свойствами. Сегодня принято собирать лечебные травы – а к самим растениям относиться бережно и с почтением.
По народным поверьям, 30 апреля нельзя:
- убивать пчел;
- вечером печь хлеб;
- надевать одежду черного цвета или ту, в которой был человек во время какого-то несчастья;
- приносить в дом и оставлять на ночь сирень;
- злиться и матюгаться.
30 апреля – именины
День ангела справляют Адриан и Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.
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30 апреля – кто родился
30 апреля родились такие знаменитости:
- 1870 — венгерский композитор и дирижер Франц Легар.
- 1932 — украинский писатель Василий Шевчук.
- 1946 — король Швеции Карл XVI Густав.
- 1956 — датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер.