УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать

30 апреля 2020, 00:12

Сегодня Вальпургиева ночь – обряды и ритуалы в праздник 30 мая помогут обрести любовь и исполнить самое заветное желание.

30 апреля праздник - сегодня Вальпургиева ночь - что нельзя делать
30 апреля праздник - сегодня Вальпургиева ночь - что нельзя делать / 1zoom.ru

30 апреля 2020 – сегодня праздник мистический. Сегодня Вальпургиева ночь 2020. Детальнее читайте в нашем материале Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты.

Мир отмечает Международный день джаза, а еще Международный день свечника.

Наша страна празднует День пограничника в Украине, а соседи – День пожарной охраны России.

Открытки с Днем пограничника и поздравления с Днем пограничника короткие и прикольные, в прозе и стихах, на русском и украинском языке – мы собрали в материале День пограничника 2020 – поздравления и привітання, картинки.

Шведы отмечают День рождения короля Швеции, а в Южной Корее – День рождения Будды. Мексика празднует День ребенка.

По народному календарю, 30 апреля – Зосима Пчельник.

Читайте такжеДень жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления

30 апреля – праздник церковный

У православных 30 апреля почитается преподобный Зосима Соловецкий.

Святой Зосима – покровитель пчел и заступник пчеловодов. В этот день ему принято молиться о хорошем сборе меда.

Поста нет.

Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

30 апреля – приметы

Есть такие приметы 30 апреля на погоду:

  • небо на зорьке красное – к дождливой и ветреной весне;
  • мало пчел зимой умерло – к хорошему урожаю гречихи;
  • облака в большую тучу собираются – к сильному ливню;
  • на ольхе много сережек – к хорошему урожаю овса, много шишек – к знатному урожаю ячменя;
  • на реках еще лед остался – к холодному лету.

30 апреля – Вальпургиева ночь – что нельзя делать, а что нужно

В этот день гадали на пчелах: на какое растение первой сядет – от того и самый большой урожай жди.

На Зосиму нужно непременно попробовать меда – чтобы весь год здоровым и счастливым быть.

Травы и растения в Вальпургиеву ночь, по поверью, обладают магическими свойствами. Сегодня принято собирать лечебные травы – а к самим растениям относиться бережно и с почтением.

По народным поверьям, 30 апреля нельзя:

  • убивать пчел;
  • вечером печь хлеб;
  • надевать одежду черного цвета или ту, в которой был человек во время какого-то несчастья;
  • приносить в дом и оставлять на ночь сирень;
  • злиться и матюгаться.

30 апреля – именины

День ангела справляют Адриан и Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

Читайте такжеС Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке

30 апреля – кто родился

30 апреля родились такие знаменитости:

  • 1870 — венгерский композитор и дирижер Франц Легар.
  • 1932 — украинский писатель Василий Шевчук.
  • 1946 — король Швеции Карл XVI Густав.
  • 1956 — датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер.
Вальпургиева ночь праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:35
Жизнь дала трещину: в США стриптизерша из-за карантина ушла в порно
00:23
Голая Алина Байкова показала мокрую грудь на развратном фото Фото
00:12
Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать
29 апреля, среда
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
23:40
Назвали Самуил: в Днепре у зараженной Covid-19 родился ребенок
23:23
У Зеленского пояснили, почему защитные костюмы с Мрии продаются в Эпицентре
22:54
"Х*й поспоришь": Эпицентр продает костюмы из гуманитарки, привезенные Зеленским Фото
22:30
Мир наизнанку 11 сезон 15 и 16 выпуск смотреть онлайн 29-04-2020 Видео
22:27
Социолог рассказал о феномене повышения рейтинга Зеленского
22:05
Блондинка-порнозвезда поизгибалась в пошлых позах на фото Фото
21:45
На онлайн-уроке учитель назвала Евгения и Бориса Патонов братьями Видео
21:34
В Минздраве сделали громкое заявление о пике коронавируса
21:04
Сторонник сепаратистов: в России скандальный олигарх подцепил уханськую хворь
21:00
В Минздраве рассказали, какие украинцы чаще всего умирают от коронавируса
20:39
Провальная пиар-акция: Ляшко замуровал не те двери в ресторан Тищенко Велюр Видео
20:28
"Лаборатории не справляются": врачи Киева бьют тревогу
20:18
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
19:59
Один спасет троих: в Минздраве заговорили об опасном дефиците во время пандемии
19:39
"Персональные враги": журналист пояснил реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили
19:25
Просто так не отпустим: Шмыгаль назвал важные условия для выезда заробитчан
18:58
На Мрии привезли: нардеп Герега предложил Кличко закупать маски в Эпицентрах
18:51
Чем известен журналист Богдан Кутепов, вокруг которого начался "полицейский скандал" Видео
18:40
Подозревают коронавирус: на Бали нашли мертвыми украинских туристов
18:22
Большая сделка: в США приостановили финансирование антироссийских проектов
17:58
"Когда зарядиться водой": врач назвал причину серьезной нехватки жидкости Видео
17:50
Ветер любви 24 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
17:45
"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировала Видео
17:15
Подлый удар: медики нашли у детей редкий и связанный с коронавирусом синдром
17:00
Ветер любви 23 серия смотреть онлайн эфир 29-04-2020 Видео
16:51
От адской жары до ливней: синоптик ошарашил прогнозом на май 2020
16:37
Советник Насирова и чиновник Януковича: чем известен налоговик Любченко
16:16
Не коронавирусом единым: в Минздраве "шуганули" украинцев вспышкой туберкулеза
16:13
Румыния даст часть своей территории под автономию венграм
16:11
"Грудь у пояса": голая певица Глюзока завела сеть откровенным фото
15:45
Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото Фото
15:38
В Кабмине рассказали о сроках возобновления работы школ и детсадов
15:36
Новые 10 гривен утяжелят карманы украинцев: фото, видео новых денег Видео
15:29
Дама с лопаткой: Татьяна Мокриди сама сажает огород
15:19
А власти скрывают: почему число смертей от коронавируса приуменьшают - Financial Times
15:18
Молоко пьешь – сердце и почки убьешь: названа главная опасность молока
14:50
Институт эпидемиологии ввел Протефлазид в локальный протокол лечения коронавируса актуально
14:35
В Украине разрешили работу рынков: названа дата и условия
14:34
"Язык бы вырвать": блогер разозлился на спикера Госдумы РФ из-за раздачи денег в США
14:29
У налоговой службы Украины появился новый глава
14:10
"Забыла ободок от унитаза на шею надеть": в Сети разругали учительницу за кастрюлю на голове на уроке Видео
14:09
Украина переходит на адаптивный карантин: в Кабмине объяснили, в чем суть
14:01
Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020
13:57
Оскар 2021 войдет в историю
13:50
В Украине пометили "коронавирусные" дома: готовиться ли к Новым Санжарам-2 мнение
13:47
"МВФ нужно посылать на **й": эксперт разнес рекомендации Фонда Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять