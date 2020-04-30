Вальпургиева ночь 2020: какой сегодня праздник 30 апреля и что делать

30 апреля праздник - сегодня Вальпургиева ночь - что нельзя делать / 1zoom.ru

30 апреля 2020 – сегодня праздник мистический. Сегодня Вальпургиева ночь 2020. Детальнее читайте в нашем материале Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты.

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По народному календарю, 30 апреля – Зосима Пчельник.

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30 апреля – праздник церковный

У православных 30 апреля почитается преподобный Зосима Соловецкий.

Святой Зосима – покровитель пчел и заступник пчеловодов. В этот день ему принято молиться о хорошем сборе меда.

Поста нет.

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30 апреля – приметы

Есть такие приметы 30 апреля на погоду:

небо на зорьке красное – к дождливой и ветреной весне;

мало пчел зимой умерло – к хорошему урожаю гречихи;

облака в большую тучу собираются – к сильному ливню;

на ольхе много сережек – к хорошему урожаю овса, много шишек – к знатному урожаю ячменя;

на реках еще лед остался – к холодному лету.

30 апреля – Вальпургиева ночь – что нельзя делать, а что нужно

В этот день гадали на пчелах: на какое растение первой сядет – от того и самый большой урожай жди.

На Зосиму нужно непременно попробовать меда – чтобы весь год здоровым и счастливым быть.

Травы и растения в Вальпургиеву ночь, по поверью, обладают магическими свойствами. Сегодня принято собирать лечебные травы – а к самим растениям относиться бережно и с почтением.

По народным поверьям, 30 апреля нельзя:

убивать пчел;

вечером печь хлеб;

надевать одежду черного цвета или ту, в которой был человек во время какого-то несчастья;

приносить в дом и оставлять на ночь сирень;

злиться и матюгаться.

30 апреля – именины

День ангела справляют Адриан и Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

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30 апреля – кто родился

30 апреля родились такие знаменитости: