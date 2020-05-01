С 1 Мая 2020: какой сегодня праздник 1 мая и как поздравлять

1 мая в Украине звучат поздравления с Первомаем – праздником Весны и Труда. А еще это День Кузьмы, у которого свои приметы и запреты.
1 мая 2020 – сегодня праздник весенне-трудовой. Это Первомай или Праздник труда (День труда, Первое мая) и официальный выходной.
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В Германии это Майский праздник. А у язычников нынче Бельтайн, традиции которого связаны с праздником Вальпургиева ночь.
Казахи еще отмечают Праздник единства народа Казахстана.
По народному календарю, 1 мая – Кузьма Огородник.
1 мая – праздник церковный
Православные 1 мая почитают память преподобного Космы Халкидонского. Он прославился как творец канонов во славу Господа.
Постный день.
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1 мая – приметы
Есть такие приметы 1 мая на погоду:
- теплый день – конец месяца выдастся холодным и наоборот;
- сильный дождь – к хорошему урожаю, особенно ржи;
- кукушка закуковала – лен сеять пора;
- кукушка кукует на сухом дереве – заморозков жди.
1 мая – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что в этот день начинают куковать кукушки. Так что из дома без мелочи в кармане выходить не стоит. Ведь, по поверью, впервые в году услышав кукушку – нужно позвенеть деньгами в кармане, тогда весь год будет денежным.
Народный календарь огородника на Кузьму советует сеять морковь и свеклу.
Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеЕсли в этот день шел дождь – дождевой водой мочили волосы: тогда хорошо будут расти, крепкими и здоровыми будут.
По народным поверьям, 1 мая нельзя:
- ругаться и вообще повышать голос;
- завидовать – самого себя сглазить можно.
1 мая – именины
День ангела справляют Тамара, Василий, Виктор и Виссарион, Ефим и Иван, Кузьма и Михаил, Феликс.
1 мая – кто родился
1 мая родились такие знаменитости:
- 1769 — британский фельдмаршал, участник наполеоновских войн, победитель в битве при Ватерлоо, 25-й и 28-й премьер-министр Великобритании Артур Веллингтон.
- 1982 — британский актер, модель и музыкант Джейми Дорнан (более всего известен по роли в цикле про 50 оттенков серого).
- 1988 — украинский хоккеист Дмитрий Нименко.