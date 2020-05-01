С 1 Мая 2020: какой сегодня праздник 1 мая и как поздравлять

1 мая - праздник Весны и Труда - поздравления, приметы / 1zoom.ru

1 мая 2020 – сегодня праздник весенне-трудовой. Это Первомай или Праздник труда (День труда, Первое мая) и официальный выходной.

Самые лучшие поздравления с Первомаем, 1 Мая – открытки, картинки и гифки, а также поздравления в прозе и стихах – мы подобрали в материале Поздравления с 1 Мая прикольные – картинки и тексты. А еще есть поздравления с 1 Мая на украинском языке – в материале Привітання з 1 Травня – прикольні картинки і тексти.

В Германии это Майский праздник. А у язычников нынче Бельтайн, традиции которого связаны с праздником Вальпургиева ночь.

Казахи еще отмечают Праздник единства народа Казахстана.

По народному календарю, 1 мая – Кузьма Огородник.

1 мая – праздник церковный

Православные 1 мая почитают память преподобного Космы Халкидонского. Он прославился как творец канонов во славу Господа.

Постный день.

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1 мая – приметы

Есть такие приметы 1 мая на погоду:

теплый день – конец месяца выдастся холодным и наоборот;

сильный дождь – к хорошему урожаю, особенно ржи;

кукушка закуковала – лен сеять пора;

кукушка кукует на сухом дереве – заморозков жди.

1 мая – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что в этот день начинают куковать кукушки. Так что из дома без мелочи в кармане выходить не стоит. Ведь, по поверью, впервые в году услышав кукушку – нужно позвенеть деньгами в кармане, тогда весь год будет денежным.

Народный календарь огородника на Кузьму советует сеять морковь и свеклу.

Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеЕсли в этот день шел дождь – дождевой водой мочили волосы: тогда хорошо будут расти, крепкими и здоровыми будут.

По народным поверьям, 1 мая нельзя:

ругаться и вообще повышать голос;

завидовать – самого себя сглазить можно.

1 мая – именины

День ангела справляют Тамара, Василий, Виктор и Виссарион, Ефим и Иван, Кузьма и Михаил, Феликс.

1 мая – кто родился

1 мая родились такие знаменитости: