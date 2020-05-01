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Привітання з 1 Травня – прикольні картинки і тексти

1 мая 2020, 04:49

Найкращі поздоровлення з Першотравнем, 1 Травня – листівки, картинки і гифки, а також привітання в прозі і віршах – підібрав Главред на свято Весни і Праці.

З 1 Травня 2020 листівки і привітання словами - смішні і добрі
З 1 Травня 2020 листівки і привітання словами - смішні і добрі

З 1 Травня листівки, картинки і привітання своїми словами вже давно стали невід'ємною частиною свята.

Свято Першотравня прийшло до нас з американського Чикаго. З тих пір Штати свято праці перенесли на перший понеділок вересня. А ось Україна і Росія залишилися вірні витокам: тут свято Весни і Праці, як і раніше, відзначається 1 травня. До того ж це ще й перший офіційний вихідний на травневі свята 2020.

Найкращі вітання з Першотравнем, 1 Травня – листівки, картинки і гифки, а також поздоровлення в прозі і віршах – підібрав Главред на свято Весни і Праці.

Вітання з 1 Травня прикольні і смішні

Першотравневе свято зміцнює наші надії на покращення добробуту кожної родини, на краще життя. Від щирого серця бажаю всім довгих років життя, міцного здоров’я, добра та злагоди в родинах, добробуту, натхнення у праці та відпочинку на благо своєї сім’ї та усієї України.

1 травня картинки прикольні

***

Якщо втомився працювати,

І ноги йдуть вже ледь до хати,

Ти роботу враз кидай,

Перше травня відзначай!

Гуртом раніше всі ходили,

І "Слава! Слава!" всі трубили,

А тепер ми просто п’ємо,

І так-сяк собі живемо.

Хай зарплата підростає,

І здоров’ячко кріпшає,

Хай би ти розбагатів:

Їв і пив би, що хотів!

***

Зі святом весни та праці – 1 Травня! Всім весняного настрою, здоров'я, здійснення самих райдужних мрій!

привітання з 1 травня картинки

***

З Першотравнем я вітаю,

Сонця ясного бажаю,

Теплих днів, добра, кохання!

І щоб не на роботу з рання.

***

У день, який символізує солідарність і дружбу всіх людей, хочеться побажати весняного тепла, ентузіазму, побільше яскравих ідей і творчих успіхів у всіх починаннях. Нехай ці дні пройдуть в бадьорому, веселому настрої, яскравих подіях, у колі близьких і рідних. Здоров'я, щастя, любові.

З 1 Травня листівки і картинки

картинки з 1 травня привітання
картинки з 1 травня привітання
листівки з 1 травня привітання
привітання з 1 травня листівки
1 мая Первомай праздник поздравления
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