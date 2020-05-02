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День памяти Матронушки 2020: какой сегодня праздник 2 мая, молитва

2 мая 2020, 00:19

Как просить о помощи святую Матронушку и о чем предупреждают приметы в праздник 2 мая – выяснил Главред.

День Матронушки 2020 - что нельзя делать в праздник 2 мая
День Матронушки 2020 - что нельзя делать в праздник 2 мая / 1zoom.ru

2 мая 2020 – сегодня праздник звездный. И день молитв о здоровье – сегодня день памяти Матронушки.

Мир отмечает День астрономии 2020, а еще – Всемирный день тунца.

В Испании проходит День Мадрида.

По народному календарю, 2 мая – Иван Ветхопещерник.

2 мая – праздник церковный

Православные 2 мая почитают память блаженной Матроны Московской. Это одна из самых любимых народных святых.

Святой Матроне молятся об излечении от болезней, а также о здоровье близких.

Также почитается преподобный Иоанн Ветхопещерник (Палеолаврит). Ему молятся, чтобы помог уберечь от всего дурного и чужого злого умысла.

Поста нет.

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Матрона Московская – молитва, как просить о помощи

2 мая – приметы

Есть такие приметы 2 мая на погоду:

  • день теплый – конец месяца будет холодным;
  • день дождливый и пасмурный – к сухому и солнечному июню;
  • облака по небу быстро бегут – в ближайшие дни дождей не жди;
  • вечером заря золотистая и без ветра – к хорошей погоде;
  • дикие утки гнезда вьют поближе к воде – жди засухи и наоборот.

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2 мая – что нельзя делать, а что нужно

Чтобы собрать в этом году большой урожай – по поверью, в этот день нужно испечь и съесть пирог с начинкой.

Чтобы заручиться помощью высших сил и приманить удачу на год вперед – нужно в новой одежде выйти в чистое поле и попросить весну о помощи в делах.

Искупаться под дождем в этот день – к удаче и успеху.

Считается, что если в Иванов день что-то украли – надо помолиться святому Иоанну, тогда украденное непременно вернется к законному хозяину.

По народным поверьям, 2 мая нельзя:

  • носить старую одежду;
  • начинать новые дела – даже мысленно;
  • отправляться в дальний путь;
  • ссориться;
  • тяжело работать.

2 мая – именины

День ангела справляют Виктор и Георгий, Дмитрий и Иван, Никифор, Семен и Трифон.

2 мая – кто родился

2 мая родились такие знаменитости:

  • 1729 — российская императрица Екатерина II.
  • 1891 — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР Юрий Тютюнник.
  • 1903 — американский врач-педиатр Бенджамин Спок.
  • 1946 — английский киноактер Дэвид Суше (наиболее известен по роли Эркюля Пуаро).
  • 1972 — американский киноактер Дуэйн Джонсон.
  • 1975 — английский футболист Дэвид Бекхэм.
  • 2015 — принцесса Шарлотта Кембриджская.

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