День памяти Матронушки 2020: какой сегодня праздник 2 мая, молитва

Как просить о помощи святую Матронушку и о чем предупреждают приметы в праздник 2 мая – выяснил Главред.
2 мая 2020 – сегодня праздник звездный. И день молитв о здоровье – сегодня день памяти Матронушки.
Мир отмечает День астрономии 2020, а еще – Всемирный день тунца.
В Испании проходит День Мадрида.
По народному календарю, 2 мая – Иван Ветхопещерник.
2 мая – праздник церковный
Православные 2 мая почитают память блаженной Матроны Московской. Это одна из самых любимых народных святых.
Святой Матроне молятся об излечении от болезней, а также о здоровье близких.
Также почитается преподобный Иоанн Ветхопещерник (Палеолаврит). Ему молятся, чтобы помог уберечь от всего дурного и чужого злого умысла.
Поста нет.
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Матрона Московская – молитва, как просить о помощи
2 мая – приметы
Есть такие приметы 2 мая на погоду:
- день теплый – конец месяца будет холодным;
- день дождливый и пасмурный – к сухому и солнечному июню;
- облака по небу быстро бегут – в ближайшие дни дождей не жди;
- вечером заря золотистая и без ветра – к хорошей погоде;
- дикие утки гнезда вьют поближе к воде – жди засухи и наоборот.
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2 мая – что нельзя делать, а что нужно
Чтобы собрать в этом году большой урожай – по поверью, в этот день нужно испечь и съесть пирог с начинкой.
Чтобы заручиться помощью высших сил и приманить удачу на год вперед – нужно в новой одежде выйти в чистое поле и попросить весну о помощи в делах.
Искупаться под дождем в этот день – к удаче и успеху.
Считается, что если в Иванов день что-то украли – надо помолиться святому Иоанну, тогда украденное непременно вернется к законному хозяину.
По народным поверьям, 2 мая нельзя:
- носить старую одежду;
- начинать новые дела – даже мысленно;
- отправляться в дальний путь;
- ссориться;
- тяжело работать.
2 мая – именины
День ангела справляют Виктор и Георгий, Дмитрий и Иван, Никифор, Семен и Трифон.
2 мая – кто родился
2 мая родились такие знаменитости:
- 1729 — российская императрица Екатерина II.
- 1891 — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР Юрий Тютюнник.
- 1903 — американский врач-педиатр Бенджамин Спок.
- 1946 — английский киноактер Дэвид Суше (наиболее известен по роли Эркюля Пуаро).
- 1972 — американский киноактер Дуэйн Джонсон.
- 1975 — английский футболист Дэвид Бекхэм.
- 2015 — принцесса Шарлотта Кембриджская.