День жен-мироносиц 2020: какой сегодня праздник 3 мая, как поздравлять

3 мая в Украине звучат поздравления с Днем жены – в православный праздник всех женщин. А еще это Окликание предков, у которого свои традиции.
3 мая 2020 – сегодня праздник православных женщин. Это День жен-мироносиц 2020. Детальнее читайте в нашем материале День жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления.
ООН отмечает Всемирный день свободы печати. Мир празднует Всемирный день Солнца.
Из национальных праздников стоит отметить День кондитера в России, праздник Третьего мая в Польше (местный аналог Дня Конституции) и, собственно, День Конституции в Японии. Литва празднует День матери.
По народному календарю, 3 мая – Окликание предков.
3 мая – праздник церковный
Православные 3 мая почитают память жен-мироносиц. Это День жен-мироносиц 2020.
В праздник жен-мироносиц 2020 поздравления принято дарить женам, мамам, сестрам и просто подругам – то есть самым важным в нашей жизни женщинам. Как это делать – читайте в нашем материале Поздравления с Днем супруги – как поздравить в День жен-мироносиц 2020.
Также почитают преподобного Феодора Трихина. На Федора православные поминают покойников.
Поста нет.
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3 мая – приметы
Есть такие приметы 3 мая на погоду:
- первый гром сильный и гулкий – к хорошему урожаю;
- много шишек – к хорошему урожаю ржи;
- если в мае трижды хорошенько подождило – будет много хлеба;
- дождливый и холодный май – меда мало будет.
3 мая – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято навещать могилы родных – как это делали на Красную горку и Радоницу. Только в отличие от Радоницы – на Окликание покойников уже можно и нужно рыдать над усопшими (Радоница – светлый праздник, когда грустить и плакать грешно).
Из-за карантина съездить на кладбище в этом году не получится – но можно и нужно помолиться за усопших дома. Молитвы об усопших в родительский день – читайте в нашем материале Праздник Радоница 2020 – что нельзя делать, а что непременно нужно.
Обед в этот день должен быть сытным – чтобы и души предки порадовались застолью.
Считается, что если сегодня помолиться об успехе на работе – скоро будет повышение или прибавка к зарплате.
В этот день можно работать, в том числе в огороде и в саду. По народному календарю, сегодня принято сеять на рассаду семена огурцов, тыквы и фасоли. Их можно сеять и в открытый грунт – если погода стоит теплая, но обязательно чем-то укрывать (до 10 июня всегда возможны ночные заморозки).
Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеПо народным поверьям, 3 мая нельзя:
- не помянуть покойную родню добрым словом – если оставить их без внимания, то предки, мол, обидятся, начнут сниться и лишать своего покровительства;
- ходить на рыбалку;
- ссориться – особенно с родней;
- что-то планировать;
- устраивать шумные празднования.
3 мая – именины
День ангела справляют Александр, Гавриил и Григорий, Николай, Федор.
3 мая – кто родился
3 мая родились такие знаменитости:
- 1469 — политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макиавелли.
- 1898 — израильская государственная деятельница родом из Украины Голда Меир (одна из основателей государства Израиль, 4-й премьер-министр Израиля).
- 1930 — украинский критик, литературовед, переводчик Степан Пинчук.