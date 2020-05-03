День жен-мироносиц 2020: какой сегодня праздник 3 мая, как поздравлять

3 мая - Праздник жен-мироносиц 2020 - поздравления, приметы / 1zoom.ru

3 мая 2020 – сегодня праздник православных женщин. Это День жен-мироносиц 2020. Детальнее читайте в нашем материале День жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления.

ООН отмечает Всемирный день свободы печати. Мир празднует Всемирный день Солнца.

Из национальных праздников стоит отметить День кондитера в России, праздник Третьего мая в Польше (местный аналог Дня Конституции) и, собственно, День Конституции в Японии. Литва празднует День матери.

По народному календарю, 3 мая – Окликание предков.

3 мая – праздник церковный

Православные 3 мая почитают память жен-мироносиц. Это День жен-мироносиц 2020.

В праздник жен-мироносиц 2020 поздравления принято дарить женам, мамам, сестрам и просто подругам – то есть самым важным в нашей жизни женщинам. Как это делать – читайте в нашем материале Поздравления с Днем супруги – как поздравить в День жен-мироносиц 2020.

Также почитают преподобного Феодора Трихина. На Федора православные поминают покойников.

Поста нет.

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3 мая – приметы

Есть такие приметы 3 мая на погоду:

первый гром сильный и гулкий – к хорошему урожаю;

много шишек – к хорошему урожаю ржи;

если в мае трижды хорошенько подождило – будет много хлеба;

дождливый и холодный май – меда мало будет.

3 мая – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято навещать могилы родных – как это делали на Красную горку и Радоницу. Только в отличие от Радоницы – на Окликание покойников уже можно и нужно рыдать над усопшими (Радоница – светлый праздник, когда грустить и плакать грешно).

Из-за карантина съездить на кладбище в этом году не получится – но можно и нужно помолиться за усопших дома. Молитвы об усопших в родительский день – читайте в нашем материале Праздник Радоница 2020 – что нельзя делать, а что непременно нужно.

Обед в этот день должен быть сытным – чтобы и души предки порадовались застолью.

Считается, что если сегодня помолиться об успехе на работе – скоро будет повышение или прибавка к зарплате.

В этот день можно работать, в том числе в огороде и в саду. По народному календарю, сегодня принято сеять на рассаду семена огурцов, тыквы и фасоли. Их можно сеять и в открытый грунт – если погода стоит теплая, но обязательно чем-то укрывать (до 10 июня всегда возможны ночные заморозки).

Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеПо народным поверьям, 3 мая нельзя:

не помянуть покойную родню добрым словом – если оставить их без внимания, то предки, мол, обидятся, начнут сниться и лишать своего покровительства;

ходить на рыбалку;

ссориться – особенно с родней;

что-то планировать;

устраивать шумные празднования.

3 мая – именины

День ангела справляют Александр, Гавриил и Григорий, Николай, Федор.

3 мая – кто родился

3 мая родились такие знаменитости: