День жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления

День жены или День жен-мироносиц 2020 - дата, поздравления, традиции

День жен-мироносиц всегда отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Поэтому каждый год дата у праздника разная.

День жен-мироносиц считается православным аналогом Международного женского дня 8 Марта. Это праздник всех женщин-христианок.

В День жен-мироносиц поздравления принято дарить всем родным женщинам – женам, мамам и бабушкам, сестрам и тетям, дочерям и просто подругам. Хотя из-за созвучия названия праздника с праздником День жены – многие в этот день выбирают поздравления с Днем супруги, оставляя остальных родственниц без пожеланий. Это не совсем правильно.

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Праздник жен-мироносиц 2020 – когда дата праздника

Как уже отмечалось, День святых жен-мироносиц не имеет фиксированной даты и празднуется спустя две недели после Пасхи. День жен-мироносиц в 2020 году – это 3 мая.

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День жен-мироносиц – что это за праздник

В Библии рассказывается, что жены-мироносицы – это 7 женщин (по крайней мере, имена остальных не упоминаются), которые посвятили свою жизнь Спасителю и его апостолам. Самая знаменитая из них – Мария Магдалина.

Читайте такжеКреативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рожденияПосле смерти Христа на кресте они не разбежались и не отреклись от него, как апостол Петр. На третий день после смерти Иисуса они взяли ароматическое масло миро (его использовали в обряде погребения) – отсюда и название жены-мироносицы – и пришли к месту захоронения своего Учителя.

Они хотели отдать Ему последние почести – но гроб был пуст. Ибо Спаситель воскрес.

К слову, пасхальное приветствие Христос Воскрес! первой произнесла Мария Магдалина. Именно этими словами она рассказала апостолам о воскрешении Христа. Ей же мы обязаны традицией дарить на Пасху красное яйцо.

Поздравления с Днем жен-мироносиц – открытки с Днем жены, с Днем супруги