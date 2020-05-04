День Звездных войн и пожарных: какой праздник 4 мая и что делать

Что нельзя делать в Проклов день – праздник 4 мая – а что нужно, выяснил Главред.
4 мая 2020 – сегодня праздник борцов с огнем.
Мир отмечает Международный день пожарных.
Латыши отмечают День восстановления независимости Латвийской Республики, в Китае – День молодежи, а в Японии – День зелени.
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По народному календарю, 4 мая – Проклов день.
4 мая – праздник церковный
4 мая православные почитают память священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Фавста, Соссия и других.
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4 мая – приметы
Есть такие приметы 4 мая на погоду:
- чем раньше расцвела черемуха – тем жарче будет лето;
- тополиный пух появился – пора огурцы сажать;
- много щавеля – к теплой и снежной зиме;
- береза опушилась раньше клена – к засушливому лету и наоборот.
4 мая – что нельзя делать, а что нужно
Из всех святых, что почитаются сегодня, простой народ выбрал для названия праздника имя Прокла по двум причинам. Во-первых, в старину оно было наиболее распространенным среди крестьян. Во-вторых, оно созвучно слову "проклятие" – а на Прокла принято проклинать нечисть.
Считается, что 4 апреля просыпается от зимней спячки нечисть – и сегодня у нее полный разгул.
Так что день посвящен борьбе с нею, а приметы и традиции помогают спастись от злых духов.
Заговоры от злых сил в этот день всегда читают старики – за околицей и лицом на запад (считается, что эта сторона света символизирует тьму). По поверью, зло после таких ритуалов отступает.
Чтобы изгнать из дома все злое и нечистое – в жилище делают генеральную уборку. А чтобы задобрить домового – в старину оставляли ему угощение у печи.
По народным поверьям, 4 мая нельзя:
- ругаться в доме – так можно приманить и усилить нечисть;
- ходить на кладбище, в лес и поле – эти места считаются местом обитания нечистой силы;
- рвать цветы или листья – с ними в дом можно принести духа;
- если приснился дурной сон – рассказывать его кому-то.
4 мая – именины
День ангела справляют Александр и Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл и Федор.
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4 мая – кто родился
4 мая родились такие знаменитости:
- 1852 — Алиса Лидделл (прототип персонажа Алисы из книги Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес, а также один из прототипов героини в книге Алиса в Зазеркалье).
- 1889 — украинская оперная певица Мария Тессейр-Донец.
- 1929 — британская актриса Одри Хепберн.
- 1988 — украинский фристайлист, олимпийский чемпион (2018) Александр Абраменко.