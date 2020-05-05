День Луки: какой сегодня праздник 5 мая и что делать

5 мая - праздник День Луки - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 мая 2020 – сегодня праздник жизни.

Мир отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.

В России проходят День водолаза и День шифровальщика. Нидерланды гуляют в честь Дня освобождения. Киргизстан празднует День Конституции, а Беларусь – День печати. Япония и Южная Корея отмечают День детей.

По народному календарю, 5 мая – День Луки.

5 мая – праздник церковный

5 мая православные почитают святого Луку – апостола от семидесяти, сподвижника святого Павла. Святой Лука прославился как автор одного из Евангелий и по Деяниям святых апостолов. Также он считается первым иконописцем.

Святой Лука – покровитель врачей и живописцев.

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5 мая – приметы

Есть такие приметы 5 мая на погоду:

пасмурный, дождливый день – к сухому и жаркому лету;

солнечный и теплый день – к хорошему урожаю зерновых;

солнце очень ярко светит – к дождю;

гроза – к плохому урожаю;

грибы уже расти начали – жди хорошего урожая зерна.

5 мая – что нельзя делать, а что нужно

По народному календарю, на Луку высаживают лук. Оно и понятно: названия-то праздника и овоща созвучны.

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По народным поверьям, 5 мая нельзя:

беременным – красить волосы (чтоб малыш не родился до срока) и делать макияж (а то, мол, пигментные пятна у ребенка могут появиться);

в одиночку ходить в лес – к неприятностям;

печь блины – чтоб не привлечь в дом нечисть;

оставлять в доме бардак – в грязи и беспорядке злые духи могут завестись.

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5 мая – именины

День ангела справляют Виталий и Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон и Федор.

5 мая – кто родился

5 мая родились такие знаменитости: