День Луки: какой сегодня праздник 5 мая и что делать

5 мая поздравляют акушерок. А еще это день святого апостола Луки. Приметы дня помогут уберечься от зла.
5 мая 2020 – сегодня праздник жизни.
Мир отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
В России проходят День водолаза и День шифровальщика. Нидерланды гуляют в честь Дня освобождения. Киргизстан празднует День Конституции, а Беларусь – День печати. Япония и Южная Корея отмечают День детей.
По народному календарю, 5 мая – День Луки.
5 мая – праздник церковный
5 мая православные почитают святого Луку – апостола от семидесяти, сподвижника святого Павла. Святой Лука прославился как автор одного из Евангелий и по Деяниям святых апостолов. Также он считается первым иконописцем.
Святой Лука – покровитель врачей и живописцев.
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5 мая – приметы
Есть такие приметы 5 мая на погоду:
- пасмурный, дождливый день – к сухому и жаркому лету;
- солнечный и теплый день – к хорошему урожаю зерновых;
- солнце очень ярко светит – к дождю;
- гроза – к плохому урожаю;
- грибы уже расти начали – жди хорошего урожая зерна.
5 мая – что нельзя делать, а что нужно
По народному календарю, на Луку высаживают лук. Оно и понятно: названия-то праздника и овоща созвучны.
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По народным поверьям, 5 мая нельзя:
- беременным – красить волосы (чтоб малыш не родился до срока) и делать макияж (а то, мол, пигментные пятна у ребенка могут появиться);
- в одиночку ходить в лес – к неприятностям;
- печь блины – чтоб не привлечь в дом нечисть;
- оставлять в доме бардак – в грязи и беспорядке злые духи могут завестись.
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5 мая – именины
День ангела справляют Виталий и Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон и Федор.
5 мая – кто родился
5 мая родились такие знаменитости:
- 1813 — датский философ и теолог, основатель экзистенциализма Серен Кьеркегор.
- 1907 — украинская писательница, лауреат Государственной премии Украины имени Т. Г. Шевченко (1965) Ирина Вильде.
- 1919 — украинский и российский писатель Борис Левин.
- 1988 — украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011 Денис Беринчик.
- 1988 — британская певица Адель.