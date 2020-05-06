День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая

6 мая - праздник Георгия Победоносца - поздравления, что нельзя делать / otkritkiok.ru

6 мая 2020 – сегодня праздник победный. Это День святого Георгия Победоносца.

Как поздравить с праздником на словах и в картинках – читайте в нашем материале День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца.

Ливан и Сирия отмечают День мучеников.

По народному календарю, 6 мая – Егорьев день, Юрий Вешний.

6 мая – праздник церковный

У православных 6 мая празднование Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка). В чем помогает икона и как перед ней молиться – читайте в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений.

Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздникиИ, конечно, это День великомученика Георгия Победоносца. Он особо почитаем у православных.

Святой Георгий – покровитель всех воинов, а еще пастухов и земледельцев. Ему молятся, когда просят победы в войне для своего народа, защиты от злых людей, а женщины – при бесплодии. Также просят святого Георгия и об исполнении заветных желаний.

Георгий Победоносец – за что молиться и как, его житие и чем прославился святой – подробнее о нем читайте в нашем материале От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день.

6 мая святому Георгию традиционно молятся о хорошем урожае, окропляя при этом землю святой водой.

Постный день.

Молитва Георгию Победоносцу от злых людей

6 мая – приметы

Есть такие приметы 6 мая на погоду:

теплый день – летняя погода скоро наступит;

ветер с юга – к богатому урожаю, с севера – к ранним осенним заморозкам;

иней на деревьях – к богатому урожаю гречихи;

сильный дождь – трава уродится;

ясное утро без ветра – ранние посевы удачными будут, а если вечером погожая безветренная погода установилась – то поздние посевы.

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6 мая – что нельзя делать, а что нужно

Юрьев день знаменует собой начало активной фазы весенне-полевых работ. При этом на Юрия старались сеять редьку – тогда сочной уродится. После Юрия уже не сеяли тыкву, мак и кукурузу.

Юрьевская роса, по поверью, обладает особой целебной силой.

Чтобы быть здоровым целый год – по примете, достаточно покататься в росе на рассвете Юрьева дня. А чтобы весь год не болела голова – надо сплести из первых луговых цветов венок и хоть немного поносить на голове.

Хозяйки в этот день гадали на урожай огурцов: если за ночь мокрое полотенце просохло – быть доброму урожаю, влажным осталось – мало соберут в этом году огурцов.

По народным поверьям, 6 мая нельзя:

обижать домашних животных – по народной традиции, все животные нынче именинники;

делать что-то из шерсти – даже просто прикасаться к шерстяным ниткам (по поверью, в противном случае жди беды от волков);

женщинам – стричься и даже брать в руки расческу (иначе волосы выпадать начнут, здоровье утратят);

ругаться и сильно повышать голос – а то молнией, мол, убьет.

6 мая – именины

Главный именинник – Георгий.

День ангела также справляют Александра, Анатолий и Афанасий, Валерия и Валерий, Иван.

6 мая – кто родился

6 мая родились такие знаменитости: