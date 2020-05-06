День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая

В День святого Георгия Победоносца поздравления принимают Юры и Георгии. В чем он помогает и какие приметы действуют в праздник 6 мая – в материале Главреда.
6 мая 2020 – сегодня праздник победный. Это День святого Георгия Победоносца.
Как поздравить с праздником на словах и в картинках – читайте в нашем материале День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца.
Ливан и Сирия отмечают День мучеников.
По народному календарю, 6 мая – Егорьев день, Юрий Вешний.
6 мая – праздник церковный
У православных 6 мая празднование Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка). В чем помогает икона и как перед ней молиться – читайте в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений.
Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздникиИ, конечно, это День великомученика Георгия Победоносца. Он особо почитаем у православных.
Святой Георгий – покровитель всех воинов, а еще пастухов и земледельцев. Ему молятся, когда просят победы в войне для своего народа, защиты от злых людей, а женщины – при бесплодии. Также просят святого Георгия и об исполнении заветных желаний.
Георгий Победоносец – за что молиться и как, его житие и чем прославился святой – подробнее о нем читайте в нашем материале От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день.
6 мая святому Георгию традиционно молятся о хорошем урожае, окропляя при этом землю святой водой.
Постный день.
Молитва Георгию Победоносцу от злых людей
6 мая – приметы
Есть такие приметы 6 мая на погоду:
- теплый день – летняя погода скоро наступит;
- ветер с юга – к богатому урожаю, с севера – к ранним осенним заморозкам;
- иней на деревьях – к богатому урожаю гречихи;
- сильный дождь – трава уродится;
- ясное утро без ветра – ранние посевы удачными будут, а если вечером погожая безветренная погода установилась – то поздние посевы.
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6 мая – что нельзя делать, а что нужно
Юрьев день знаменует собой начало активной фазы весенне-полевых работ. При этом на Юрия старались сеять редьку – тогда сочной уродится. После Юрия уже не сеяли тыкву, мак и кукурузу.
Юрьевская роса, по поверью, обладает особой целебной силой.
Чтобы быть здоровым целый год – по примете, достаточно покататься в росе на рассвете Юрьева дня. А чтобы весь год не болела голова – надо сплести из первых луговых цветов венок и хоть немного поносить на голове.
Хозяйки в этот день гадали на урожай огурцов: если за ночь мокрое полотенце просохло – быть доброму урожаю, влажным осталось – мало соберут в этом году огурцов.
По народным поверьям, 6 мая нельзя:
- обижать домашних животных – по народной традиции, все животные нынче именинники;
- делать что-то из шерсти – даже просто прикасаться к шерстяным ниткам (по поверью, в противном случае жди беды от волков);
- женщинам – стричься и даже брать в руки расческу (иначе волосы выпадать начнут, здоровье утратят);
- ругаться и сильно повышать голос – а то молнией, мол, убьет.
6 мая – именины
Главный именинник – Георгий.
День ангела также справляют Александра, Анатолий и Афанасий, Валерия и Валерий, Иван.
6 мая – кто родился
6 мая родились такие знаменитости:
- 1758 — французский адвокат, лидер и жертва Великой французской революции, идеолог террора Максимилиан Робеспьер.
- 1856 — австрийский врач-психиатр, психолог, основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд.
- 1961 — американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни.
- 1968 — российский певец, композитор и продюсер Максим Фадеев.