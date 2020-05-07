День радио 2020 и День Евсея: какой сегодня праздник 7 мая, что делать

Приметы 7 мая предупреждают: сегодня человек уязвим для разных опасностей. Как избежать беды, что нельзя делать в праздник 7 мая – выяснил Главред.
7 мая 2020 – сегодня праздник слуха.
Мир отмечает День радио 2020. ООН проводит День Весак – международный праздник буддизма.
РФ празднует День создания Вооруженных Сил России и День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ. В Казахстане сегодня звучат поздравления с Днем защитника Отечества.
По народному календарю, 7 мая – Евсей – Овсы отсей.
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7 мая – праздник церковный
Православные 7 мая почитают память мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных многих. Они погибли за веру в 303 году.
Поста нет.
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7 мая – приметы
Есть такие приметы 7 мая на погоду:
- с Евсея может быть еще 12 заморозков;
- береза распустилась, а осина до сих пор нет – нужно сеять овес;
- много комаров на Евсея – к богатому урожаю овса;
- низкие облака с четкими краями – к порывистому ветру и сильной грозе.
7 мая – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьВ старину верили, что на Евсея к человеку липнут всякие напасти и маета. Чтобы обезопасить себя – день начинали с молитвы, а умывались в этот праздник святой водой.
К этому дню заканчивали сев овса – потому и день так прозвали в народе.
День посвящают уборку во дворе и дома.
По народным поверьям, 7 мая нельзя ругаться – особенно на работе.
7 мая – именины
День ангела справляют Елизавета, Алексей, Валентин, Евсей, Иннокентий и Иосиф, Леонтий, Николай, Савва и Сергей, Фома.
7 мая – кто родился
7 мая родились такие знаменитости:
- 1711 — шотландский философ-эмпиристы, историк и экономист, деятель эпохи Просвещения Дэвид Юм.
- 1840 — украинский и российский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель Петр Чайковский.
- 1885 — украинский биолог Николай Кащенко.
- 1896 — украинский и российский математик Павел Александров.
- 1946 — кинорежиссер Владимир Бортко (Собачье сердце, Мастер и Маргарита, Тарас Бульба и др.).