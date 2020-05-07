День радио 2020 и День Евсея: какой сегодня праздник 7 мая, что делать

7 мая - праздник радио и День Евсея - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

7 мая 2020 – сегодня праздник слуха.

Мир отмечает День радио 2020. ООН проводит День Весак – международный праздник буддизма.

РФ празднует День создания Вооруженных Сил России и День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ. В Казахстане сегодня звучат поздравления с Днем защитника Отечества.

По народному календарю, 7 мая – Евсей – Овсы отсей.

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7 мая – праздник церковный

Православные 7 мая почитают память мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных многих. Они погибли за веру в 303 году.

Поста нет.

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7 мая – приметы

Есть такие приметы 7 мая на погоду:

с Евсея может быть еще 12 заморозков;

береза распустилась, а осина до сих пор нет – нужно сеять овес;

много комаров на Евсея – к богатому урожаю овса;

низкие облака с четкими краями – к порывистому ветру и сильной грозе.

7 мая – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьВ старину верили, что на Евсея к человеку липнут всякие напасти и маета. Чтобы обезопасить себя – день начинали с молитвы, а умывались в этот праздник святой водой.

К этому дню заканчивали сев овса – потому и день так прозвали в народе.

День посвящают уборку во дворе и дома.

По народным поверьям, 7 мая нельзя ругаться – особенно на работе.

7 мая – именины

День ангела справляют Елизавета, Алексей, Валентин, Евсей, Иннокентий и Иосиф, Леонтий, Николай, Савва и Сергей, Фома.

7 мая – кто родился

7 мая родились такие знаменитости: