День памяти и примирения: какой сегодня праздник 8 мая, как поздравлять

8 мая отмечается День памяти и примирения в Украине. А еще это День Марка, у которого свои приметы и запреты.
8 мая 2020 – сегодня праздник скорбный, но мирный.
Мир отмечает Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Это канун Дня Победы 9 Мая.
Также проходит Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.
В Норвегии празднуется Ночьженщин – аналог нашего 8 Марта. В Великобритании с первого понедельника мая на сегодня перенесли Майский праздник – местное продолжение Вальпургиевой ночи.
По народному календарю, 8 мая – Марк Ключник.
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8 мая – праздник церковный
8 мая у православных почитается память апостола от семидесяти Марка. При жизни он был верным спутником святых Павла и Варнавы.
По поверью, у святого Марка хранятся ключи от дождей. Поэтому сегодня ему молятся, чтобы не было засухи в текущем году.
Постный день.
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8 мая – приметы
Есть такие приметы 8 мая на погоду:
- ясный день – к хорошему урожаю яровых;
- яблони до сих пор не зацвели – хорошего урожая яблок не жди;
- кукушка закуковала на Марка – заморозков больше не будет;
- яркая и высокая радуга – к пригожей погоде, бледная и низкая – наоборот, а чем зеленее радуга – тем сильнее жди дождя.
8 мая – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято читать заговоры на дождь. К примеру, можно проговорить: "Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!".
Также в этот день принято сеять гречиху.
Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьВ старину еще ловили чижей в этот день – чтоб счастье в доме водилось, не переводилось. В современных условиях можно разве что распечатать и повесить на стенку или поставить на рабочий стол компьютера обои с чижами.
Чтобы защитить дом от злой энергетики – на Марка надо вымыть жилье водой с настоем крапивы.
День Марка отлично подходит для гадания
По народным поверьям, 8 мая нельзя:
- проливать воду, особенно на землю – к засухе;
- ругаться с родными;
- пить алкоголь.
8 мая – именины
День ангела справляют Василий, Марк и Сергей.
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8 мая – кто родился
8 мая родились такие знаменитости:
- 1906 — итальянский кинорежиссер, представитель неореализма Роберто Росселлини (муж Ингрид Бергман, отец Изабеллы Росселлини).
- 1961 — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий Владимир Шевельков (Приключения принца Флоризеля, Гардемарины, вперед!, Сердца трех и др.).
- 1975 — испанский певец Энрике Иглесиас.
- 1981 — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, телеведущий Потап.