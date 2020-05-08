День памяти и примирения: какой сегодня праздник 8 мая, как поздравлять

8 мая праздник - День памяти и примирения 2020 - что делать, приметы / 1zoom.ru

8 мая 2020 – сегодня праздник скорбный, но мирный.

Мир отмечает Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Это канун Дня Победы 9 Мая.

Также проходит Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

В Норвегии празднуется Ночьженщин – аналог нашего 8 Марта. В Великобритании с первого понедельника мая на сегодня перенесли Майский праздник – местное продолжение Вальпургиевой ночи.

По народному календарю, 8 мая – Марк Ключник.

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8 мая – праздник церковный

8 мая у православных почитается память апостола от семидесяти Марка. При жизни он был верным спутником святых Павла и Варнавы.

По поверью, у святого Марка хранятся ключи от дождей. Поэтому сегодня ему молятся, чтобы не было засухи в текущем году.

Постный день.

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8 мая – приметы

Есть такие приметы 8 мая на погоду:

ясный день – к хорошему урожаю яровых;

яблони до сих пор не зацвели – хорошего урожая яблок не жди;

кукушка закуковала на Марка – заморозков больше не будет;

яркая и высокая радуга – к пригожей погоде, бледная и низкая – наоборот, а чем зеленее радуга – тем сильнее жди дождя.

8 мая – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято читать заговоры на дождь. К примеру, можно проговорить: "Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!".

Также в этот день принято сеять гречиху.

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьВ старину еще ловили чижей в этот день – чтоб счастье в доме водилось, не переводилось. В современных условиях можно разве что распечатать и повесить на стенку или поставить на рабочий стол компьютера обои с чижами.

Чтобы защитить дом от злой энергетики – на Марка надо вымыть жилье водой с настоем крапивы.

День Марка отлично подходит для гадания

По народным поверьям, 8 мая нельзя:

проливать воду, особенно на землю – к засухе;

ругаться с родными;

пить алкоголь.

8 мая – именины

День ангела справляют Василий, Марк и Сергей.

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8 мая – кто родился

8 мая родились такие знаменитости: