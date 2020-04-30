Поздравления с 1 Мая прикольные – картинки и тексты

С 1 Мая 2020 открытки и поздравления словами - смешные и хорошие

С 1 Мая открытки, картинки и поздравления своими словами уже давно стали неотъемлемой частью праздника.

Праздник Первомая пришел к нам из американского Чикаго. С тех пор Штаты праздник труда сдвинули на первый понедельник сентября. А вот Украина и Россия остались верны истокам: здесь праздник Весны и Труда по-прежнему празднуется 1 мая. К тому же это еще и первый официальный выходной на майские праздники 2020.

Самые лучшие поздравления с Первомаем, 1 Мая – открытки, картинки и гифки, а также поздравления в прозе и стихах – подобрал Главред на праздник Весны и Труда.

Поздравления с 1 Мая прикольные и смешные

Поздравление с 1 Мая своими словами:

От души поздравляю тебя с 1 мая, здоровья желаю, бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного, богатства несметного!

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Поздравления с 1 Мая в прозе:

Прими от меня самые искренние поздравления, ведь сегодня отличный праздник – 1 Мая! Пускай этот замечательный день подарит тебе только самые позитивные эмоции, наполнит жизнь теплом и светом, пусть все родные и близкие будут здоровы и счастливы!

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Поздравление с 1 Мая клиентам:

Жить нелегко, но как скучна бывает жизнь, если нет в ней любимой работы, коллег, свершений, побед и творчества — всего, что дает труд. Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.

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Хорошее поздравление с 1 Мая в стихах:

Тепло на душе, и ликует страна.

С Праздником Мира, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение!

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет тихо, спокойно и мирно.

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!

Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

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Поздравления с 1 Мая прикольные:

Поздравляю с Днем Труда

И желаю навсегда

Полюбить свою работу,

А не видеть в ней заботу.

Также я тебе желаю,

Чтоб ты радовался маю,

Много денег по заслуге,

Отдых где-нибудь на Юге!

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Смешные поздравления с 1 Мая – смс короткие:

Отмечая Первомай

Отдохнуть не забывай!

Хоть труду и посвящен —

Все же яркий праздник он!

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Первомай встречают по-разному: кто-то готовит, кто-то копает, а кто-то пьет. Желаю накрытого стола, вскопанного огорода и хорошего празднования!

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Бокал поднимем мы за труд,

За май, за мир – без многословья!

За то, чтоб творческий успех,

Не отражался на здоровье!

С 1 Мая открытки и картинки