Поздравления с 1 Мая прикольные – картинки и тексты

Самые лучшие поздравления с Первомаем, 1 Мая – открытки, картинки и гифки, а также поздравления в прозе и стихах – подобрал Главред на праздник Весны и Труда.
С 1 Мая открытки, картинки и поздравления своими словами уже давно стали неотъемлемой частью праздника.
Праздник Первомая пришел к нам из американского Чикаго. С тех пор Штаты праздник труда сдвинули на первый понедельник сентября. А вот Украина и Россия остались верны истокам: здесь праздник Весны и Труда по-прежнему празднуется 1 мая. К тому же это еще и первый официальный выходной на майские праздники 2020.
Самые лучшие поздравления с Первомаем, 1 Мая – открытки, картинки и гифки, а также поздравления в прозе и стихах – подобрал Главред на праздник Весны и Труда.
Поздравления с 1 Мая прикольные и смешные
Поздравление с 1 Мая своими словами:
От души поздравляю тебя с 1 мая, здоровья желаю, бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного, богатства несметного!
***
Поздравления с 1 Мая в прозе:
Прими от меня самые искренние поздравления, ведь сегодня отличный праздник – 1 Мая! Пускай этот замечательный день подарит тебе только самые позитивные эмоции, наполнит жизнь теплом и светом, пусть все родные и близкие будут здоровы и счастливы!
***
Поздравление с 1 Мая клиентам:
Жить нелегко, но как скучна бывает жизнь, если нет в ней любимой работы, коллег, свершений, побед и творчества — всего, что дает труд. Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.
***
Хорошее поздравление с 1 Мая в стихах:
Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет тихо, спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!
***
Поздравления с 1 Мая прикольные:
Поздравляю с Днем Труда
И желаю навсегда
Полюбить свою работу,
А не видеть в ней заботу.
Также я тебе желаю,
Чтоб ты радовался маю,
Много денег по заслуге,
Отдых где-нибудь на Юге!
***
Смешные поздравления с 1 Мая – смс короткие:
Отмечая Первомай
Отдохнуть не забывай!
Хоть труду и посвящен —
Все же яркий праздник он!
***
Первомай встречают по-разному: кто-то готовит, кто-то копает, а кто-то пьет. Желаю накрытого стола, вскопанного огорода и хорошего празднования!
***
Бокал поднимем мы за труд,
За май, за мир – без многословья!
За то, чтоб творческий успех,
Не отражался на здоровье!