Стильные пятачки и гламурные хвостики: у символа года появился собственный Instagram

В США школьная учительница Мелисса Николсон из штата Флорида несколько лет назад приобрела декоративную свинку, которую назвала Присциллой.

Женщина завела ей аккаунт в Instagram, где публикует очаровательные снимки своей домашней любимицы.

Страничка Присциллы стремительно набирает подписчиков, которых уже около 700 тысяч, а также лайки и многочисленные восторженные комментарии.

Когда популярность свинки выросла, Мелисса приобрела еще несколько сородичей для Присциллы. Всего в семье живет теперь пять свинок. Симпатии подписчиков завоевал смышленый поросенок по имени Поплетон.

Поскольку Мелисса работает педагогом, она частенько берет очаровательных свинок на работу, чтобы с ними могли пообщаться школьники.

"Я стараюсь привлечь Присциллу и Поплетона в большее количество учебных активностей. Они прекрасно помогает, когда мы учим математику: измерение, вес и другие уроки. Мои ученики также любят читать свинкам. Родители как-то даже сказали мне, что свинки являются причиной того, что их дети любят читать ", - говорит хозяйка семейства с пятачками.

Как ранее сообщалось, астрологи в гороскопе на 2019 год рассказали, что сулит год желтой Свиньи.