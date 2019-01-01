Гороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий Орел

1 января 2019, 19:14

Главред решил собрать для своих читателей все гороскопы в одной статье.

гороскоп, планеты, астрология
Все гороскопы в одной статье.

Мы с вами дружно отметили светский Новый год 2019.

Впереди, в ночь на 5 февраля, нас ждет еще китайский Новый год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. А тем, кто хочет парить, а не хрюкать, придется подождать 20 марта — Дня весеннего равноденствия, когда начнется Год Парящего Орла по славянскому календарю. 

Главред решил собрать для своих читателей все гороскопы в одной статье.

Восточный гороскоп на 2019 год

В китайском гороскопе 12 знаков — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Что ждет в этом году каждого из них — читайте в нашем материале Восточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи.

Гороскоп на 2019 год по дате рождения

Известный астролог Павел Глоба уже составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний. 

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

Также Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима. 

Славянский гороскоп на 2019 год

Если по китайскому гороскопу 2019 год будет Годом Свиньи, то по славянскому календарю это Год Парящего Орла. О том, что в 2019-м ожидать всем представителям славянского годослова — читайте в нашем материале Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года.

Напомним, астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

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