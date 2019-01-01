Гороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий Орел

Все гороскопы в одной статье.

Мы с вами дружно отметили светский Новый год 2019.

Впереди, в ночь на 5 февраля, нас ждет еще китайский Новый год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю. А тем, кто хочет парить, а не хрюкать, придется подождать 20 марта — Дня весеннего равноденствия, когда начнется Год Парящего Орла по славянскому календарю.

Главред решил собрать для своих читателей все гороскопы в одной статье.

Восточный гороскоп на 2019 год

В китайском гороскопе 12 знаков — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Что ждет в этом году каждого из них — читайте в нашем материале Восточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи.

Гороскоп на 2019 год по дате рождения

Известный астролог Павел Глоба уже составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

Также Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима.

Славянский гороскоп на 2019 год

Если по китайскому гороскопу 2019 год будет Годом Свиньи, то по славянскому календарю это Год Парящего Орла. О том, что в 2019-м ожидать всем представителям славянского годослова — читайте в нашем материале Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года.

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