Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года

2019 – год Парящего Орла у славян / Reuters

Если по китайскому гороскопу 2019 год будет Годом Свиньи, то по славянскому календарю это Год Парящего Орла. То есть у славян тотемным животным года будет птичка, а не парнокопытное.

Ранее известный астролог Павел Глоба уже составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний. А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима.

Также астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Теперь мы добрались и до славянского гороскопа на 2019 год.

Славянский тотемный годослов выглядит следующим образом:

Темный Сох – 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008;

Жалящий Шершень – 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009;

Притаившийся Лют – 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010;

Огненная Векша – 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011;

Жемчужная Щука – 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012;

Бородатая Жаба – 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013;

Дикий Вепрь – 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014;

Белый Филин – 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015;

Шипящий Уж – 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016;

Крадущийся Лис – 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017;

Свернувшийся Еж – 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018;

Парящий Орел – 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019;

Прядущий Мизгирь – 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020;

Кричащий Петух – 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021;

Тур Золотые рога – 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022;

Огнегривый Конь – 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Итак, в 2019-м что ожидать всем представителям славянского годослова.

Сразу оговоримся, что у славян Новый год празднуется 20-21 марта — в День весеннего равноденствия.

Темный сох. Им славянский гороскоп на 19 год сулит победы во всех направлениях – но лишь прикладывании определенных усилий.

Жалящий шершень. Рожденным в этот год рекомендуют почаще прикусывать свой язык – чтобы найти общий с нужными людьми. Именно с подмогой таких людей они смогут поднять по карьерной лестнице.

Притаившийся лют. Им советуют поменьше критиковать окружающих, а больше заниматься своими "соринками" и "бревнами" – тогда и успех будет.

Огненная векша. Год будет сложным. Справиться с неприятностями поможет спокойствие и медитативное отношение к происходящему.

Жемчужная щука. Рожденным в этот год советуют избегать лжи и, по возможности, сохранять спокойствие, когда все идет не так, как планировалось. Одиноким "щукам" год сулит судьбоносную встречу.

Бородатая жаба. 2019 год обещает им исполнение самых заветных желаний – но лишь четком планировании и аккуратном отношении к деталям.

Дикий вепрь. Если что-то не получается, то стоит задуматься: Парящий Орел помогает лишь в исполнении правильных и нужных желаний. Возможно, стоит пересмотреть жизненные ориентиры.

Белый филин. Год сулит приятные сюрпризы. При этом стоит избегать хвастовства – есть риск попасть под сглаз.

Шипящий уж. Для исполнения задуманного придется попеть: не стоит полагаться на авось, четкий план – ваше все. И еще упорство: идите до победного конца.

Крадущийся лис. Стоит избегать интриг. Открытость и откровенность помогут поладить с нужными людьми.

Свернувшийся еж. Год обещает любовные приключения. А вот в плане бизнеса будет неоднозначным. Главное – не отступать, иначе велика вероятность не довести до конца нужный проект.

Парящий орел. Тотемная птица поможет рожденным в ее год реализовать любые, даже самые смелые начинания.

Прядущий паук. Секрет успеха – в коллективном труде. Почаще делегируйте свои полномочия: и командный дух укрепите, и здоровье сбережете.

Кричащий петух. Главную помощь рожденным в этот год окажут близкие. Без их одобрения начинать важные проекты не стоит.

Златорогий бык. Им стоит приготовиться к компромиссам. Переть на пролом, наплевав на мнение окружающих, в этом году не выйдет.

Огнегривый конь. В этом году высока вероятность осуществления старых планов, фундамент для реализации которых закладывался, вероятно, не один год.

Ранее астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в 2019-м, а кого ждет полный провал. Влад Росс назвал финансовых счастливчиков и аутсайдеров Года Свиньи.