Астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в 2019-м, а кого ждет полный провал

31 декабря 2018, 15:34

Влад Росс назвал финансовых счастливчиков и аутсайдеров Года Свиньи.

Астролог назвал финансовых счастливчиков и аутсайдеров Года Свиньи / Фото из открытых источников

Астролог Влад Росс во время чата на Главреде дал свой финансовый прогноз для знаков Зодиака на 2019 год.

"В денежных делах фартовыми в 2019 году будут Львы и Тельцы. Именно в знак Тельца входит планета неожиданности и успехов – Уран. И Уран перевернет в финансовом плане в лучшую сторону жизнь этого знака", – заявил Росс.

Также финансово удачным и благополучным 2019 году будет для Водолеев, заверил астролог. У Близнецов хорошо будут идти коммерческие дела и дипломатия, то есть разного рода бизнес-переговоры и заключение важных контрактов.

Читайте такжеОт наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильно"А к проблемам с деньгами должны быть готовы представители зодиакального знака Рыб. Кроме того, к трудностям и неожиданным препятствиям должны быть готовы Козероги – у них будет множество сложностей и преград в решении финансовых и денежных дел. И просто провальным годом в плане финансов и денег ждет Раков", – вычислил Росс.

Ранее астролог рассказал, что ждет Украину в 2019 году. Он допускает, что президентом Украины станет человек, рожденный под знаком Водолея.

Известный астролог Павел Глоба составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

А астролог Влад Росс рассказал Главреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима. 

По словам астролога, безусловными счастливчиками 2019 года станут Стрельцы, Львы и Овны. Перед ними откроются действительно большие возможности, особенно у Стрельцов. Львы будут просто везунчиками, а у Овнов весь год будет сохраняться довольно благоприятная ситуация.

Аутсайдерам года также следует быть готовыми к грядущим испытаниям. Так, много придется понервничать в 2019 году Девам и Рыбам. Козерогов и Раков тоже ждет не самая сладкая жизнь. Плюс Близнецы – они тоже будут не в фаворе.

Также астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

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финансы гороскоп астрология Влад Росс
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