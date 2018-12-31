Астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в 2019-м, а кого ждет полный провал

Астролог назвал финансовых счастливчиков и аутсайдеров Года Свиньи / Фото из открытых источников

Астролог Влад Росс во время чата на Главреде дал свой финансовый прогноз для знаков Зодиака на 2019 год.

"В денежных делах фартовыми в 2019 году будут Львы и Тельцы. Именно в знак Тельца входит планета неожиданности и успехов – Уран. И Уран перевернет в финансовом плане в лучшую сторону жизнь этого знака", – заявил Росс.

Также финансово удачным и благополучным 2019 году будет для Водолеев, заверил астролог. У Близнецов хорошо будут идти коммерческие дела и дипломатия, то есть разного рода бизнес-переговоры и заключение важных контрактов.

Читайте такжеОт наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильно"А к проблемам с деньгами должны быть готовы представители зодиакального знака Рыб. Кроме того, к трудностям и неожиданным препятствиям должны быть готовы Козероги – у них будет множество сложностей и преград в решении финансовых и денежных дел. И просто провальным годом в плане финансов и денег ждет Раков", – вычислил Росс.

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По словам астролога, безусловными счастливчиками 2019 года станут Стрельцы, Львы и Овны. Перед ними откроются действительно большие возможности, особенно у Стрельцов. Львы будут просто везунчиками, а у Овнов весь год будет сохраняться довольно благоприятная ситуация.

Аутсайдерам года также следует быть готовыми к грядущим испытаниям. Так, много придется понервничать в 2019 году Девам и Рыбам. Козерогов и Раков тоже ждет не самая сладкая жизнь. Плюс Близнецы – они тоже будут не в фаворе.

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