Можно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУ

Можно ли заходить в церковь без платка / Bdzhola.com

Глава ПЦУ митрополит Епифаний пообещал отменить требование обязательно носить головной убор в церкви. Теперь решать одевать ли платок в церковь или заходить в церковь без платка – будет сама женщина.

Новое правило церковного дресс-кода заработает уже в ближайшее время, заверил религиовед Ростислав Мартынюк, пишет Обозреватель.

По его словам, верующий приходит в храм в гости к Богу. Так что вопрос выбора одежды – на личной совести каждого. А навязывать прихожанам какие-то требования в этом плане – просто невежливо.

"…в большинстве случаев желание служителей церкви – это, условно говоря, желание дамочек в свечной лавке или каких-то уборщиц просто пристать к женщине", – считает Мартынюк.

Напомним, священник пояснил необходимость женщинам покрывать голову в церкви. Философ подчеркнул, что это не вопрос библейских принципов, а скорее традиций и культуры определенной общины.

Ранее священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. По Библии, необходимо давать отдых не только человеку, но также животным и земле, напомнил протоиерей Георгий.