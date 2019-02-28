Астролог рассказал, стоит ли ставить крест на карьере Anna Maria в Украине

Астролог Влад Росс считает, что после скандала на Евровидении Anna Maria ждет активная гастрольная деятельность и успех / https://www.facebook.com/annamariashow

Дуэт Anna Maria, несмотря на скандал, произошедший на Национальном отборе Евровидения, ждет большой всплеск популярности. Скандал обернется им во благо, поскольку добавит им узнаваемости в обществе, причем не только в Украине. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Анну и Марию Опанасюк после этой громкой истории ждет востребованность как артисток. Особенно активно их будут приглашать с выступлениями в Россию, Беларусь и Казахстан. Их ждет всплеск гастрольной деятельности и множество концертов. Согласно гороскопу сестер, в ближайшее время для них ситуация будет складываться весьма благоприятно, поскольку Юпитер соединяется в их гороскопе с Домом карьеры и успеха", - сказал он.

Читайте такжеАстролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019Астролог отметил, что все это время, с 2014 года, Anna Maria "играли по правилам" Украины: они не гастролировали в России, не выступали в Крыму, в их репертуаре множество песен на украинском языке, выступали только в Украине.

"Этот дуэт все равно ждет успех – что в Украине, что за ее пределами. Пока этого не заметно, но от этого скандала артистки только выиграли. Эта скандальная история как-то рассосется и забудется. Разве что поначалу в Украине дуэт будут не особо жаловать, но через год-два они преуспеют в Украине. Так что крест на карьере Anna Maria в Украине точно не стоит ставить", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс рассказал, кого следовало бы отправить на Евровидение-2019 и объяснил, почему Maruv ничего не светило на конкурсе.

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