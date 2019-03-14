Кукушка или петух: как Путин опозорился на публике

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин опозорился во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

Как сообщает в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, казус произошел во время общения с главой РСПП Александром Шохиным.

"Ой... Все мы любим Крылова... Помните? Петушка хвалит...", - тут Путин на секунду замолчал, поняв, что сказал глупость, но вскоре продолжил: "кукушка хвалит петушка, за то что хвалит он кукушку... петуха".

Оригинальная цитата из басни Крылова звучит следующим образом:

"Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,— Все ваша музыка плоха! За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин опозорился с подарком на 8 Марта.