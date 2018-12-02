"Истерия" и "глупость": в РФ оценили заявление Порошенко о Бердянске и Мариуполе

Петр Порошенко / УНИАН

Заявление президента Украины Петра Порошенко о намерениях России захватить Бердянск и Мариуполь является очередным витком истерии.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Госдумы РФ Юрий Швыткин обвинил президента Украины в том, что он уже "не знает, какие слова подобрать", чтобы охарактеризовать российскую агрессию.

"Это самая настоящая глупость. Мы никогда ни на кого не нападали и не вынашивали таких намерений", — убеждает Швыткин.

При этом он обвинил страны запада в двойных стандартах, пишет rt.com.

"Когда задержали без всяких оснований наших моряков, никакой реакции не было со стороны Запада. А когда вдруг происходит грубое нарушение наших границ украинскими ВМС, то как таковой реакции, осуждающей действия Украины, пока мы не наблюдаем", — добавил российский политик.

Напомним, ранее Порошенко выдвинул к РФ три требования.