Порошенко хочет усилить военно-морское присутствие Германии в Черном море

Мы должны остановить "Северный поток-2", заявил президент Украины.
Президент Петр Порошенко заявил о необходимости усиления военного присутствия в Черном море Германии и ее союзников для сдерживания России.
"Нам нужно усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России. Агрессивные действия России являются неприемлемыми. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", — подчеркнул он в интервью Funke Media Group.
По словам Порошенко, Украина нуждается в сильной, унифицированной и недвусмысленной реакции на агрессивное поведение России.
"Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", — отметил глава государства.
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Он добавил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.
"Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу того, что масштабы российской агрессии будут расти. По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира", — резюмировал Порошенко.
Напомним, ранее бывший немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил о том, что Украина пытается втянуть Германию в войну.
В то же время генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что российским судам, следующим из Азовского моря, могут заблокировать вход в европейские и американские порты.