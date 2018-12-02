Порошенко хочет усилить военно-морское присутствие Германии в Черном море

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости усиления военного присутствия в Черном море Германии и ее союзников для сдерживания России.

"Нам нужно усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России. Агрессивные действия России являются неприемлемыми. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию", — подчеркнул он в интервью Funke Media Group.

По словам Порошенко, Украина нуждается в сильной, унифицированной и недвусмысленной реакции на агрессивное поведение России.

"Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", — отметил глава государства.

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Он добавил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

"Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу того, что масштабы российской агрессии будут расти. По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира", — резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее бывший немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил о том, что Украина пытается втянуть Германию в войну.

В то же время генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что российским судам, следующим из Азовского моря, могут заблокировать вход в европейские и американские порты.