Оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы - Порошенко

Петр Порошенко передал ВСУ вооружение и военную технику/ president.gov.ua

В связи с введением в Украине военного положения оборонно-промышленный комплекс страны переведен на особый режим работы.

Как заявил президент Петр Порошенко, в ответ на агрессию РФ Украина будет продолжать усиливать армию современными средствами вооружения и военной техники.

"Наш внутренний правильный ответ - это усиление украинской армии современными средствами вооружения и военной техники, в первую очередь - средствами противовоздушной обороны: зенитно-ракетными комплексами и истребителями", - подчеркнул он во время торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники.

По его словам, военное положение не направлено на свертывание конституционных прав и обязанностей граждан, а расширяет возможности Вооруженных сил и всего сектора безопасности быстро реагировать на угрозы.

Читайте такжеЧто было бы, если бы военное положение в Украине ввели 2014 году

Порошенко сообщил, что осуществляется усиление охраны государственной границы с РФ и административной границы с Крымом, отданы приказы о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы.

"Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры: атомных и гидроэлектростанций; объектов химической промышленности; портов Украины на Черном и Азовском морях. Будут предприняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны, прикрывающей от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск", - заявил он.

Кроме того, по его словам, приводятся в полную готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и все ее составляющие. Также состоятся военные учения и проводится передислокация воинских подразделений в строгом соответствии со Стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины; в областях, где объявлено военное положение, началось проведение учебных сборов с резервистами и территориальной обороной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине переводят в особый режим систему гражданской обороны.

Как известно, накануне было принято решение ввести запрет на въезд в страну мужчинам-гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.