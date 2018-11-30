В Украине переводят в особый режим систему гражданской обороны

Планируется проверка всех объектов и систем СГО / УНН

На 4 и 5 декабря в Украине запланировано провести командно-штабные учения в рамках перевода системы гражданской защиты в особый режим, так как десять регионов страны находятся на военном положении. В частности, во время учений планируется проверить объекты гражданской защиты.

"Сегодня будет принят план действий, примут меры, которые позволят все наши средства и объекты привести в состояние готовности к особому периоду", - сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 30 ноября, передает "Корреспондент".

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также получила задачу провести проверки всех объектов системы гражданской обороны. Саму СГО переведут в особый режим с 1 декабря.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.