Порошенко назвал условие отмены военного положения и выдвинул к РФ три требования

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил о готовности Киева к встрече в Нормандском формате на уровне политических советников.

По его словам, на ней украинская сторона потребует от Москвы освободить задержанных неподалеку от Керченского пролива моряков, вернуть корабли ВМС ВСУ и открыть пролив для прохода судов в порты Украины, передает France 24.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которой мы поставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина приостановит закон о военном положении, когда состоится деэскалация ситуации.

Ранее Петр Порошенко высказал мнение, что Москва намерена захватить Мариуполь и Бердянск с целью получения "наземного коридора" из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в аннексированный Крым.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.