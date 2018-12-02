Порошенко заподозрил Путина в намерении получить "наземный коридор" из Донбасса в Крым

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заподозрил Москву в намерении захватить Мариуполь и Бердянск с целью получения "наземного коридора" из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в аннексированный Крым.

Об этом он рассказал в интервью немецкому Funke Media Group.

"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины (...) Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.