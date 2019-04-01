Астролог расссказал, кто победит во втором туре на выборах президента Украины

Астролог Влад Росс составил прогноз для Зеленского и Порошенко на 21 апреля / фото gordon.ua

Звезды сулили Владимиру Зеленскому огромную удачу в первом туре президентских выборов, однако результат превзошел все прогнозы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В частности, я не ожидал, что молодежь (а электорат Зеленского – это, как известно, в основном люди до 40 лет) придет на избирательные участки в таком количестве. Как бы там ни было, молодежь Украины показала, что она на самом деле есть", - сказал он.

По словам Росса, второе место Порошенко – это отнюдь не честный результат.

"В его гороскопе звезды способствовали в этот день огромным фальсификациям. Я убежден, что и результат первого тура сфальсифицирован – рейтинг Порошенко "раздули" до 20%", - объяснил астролог.

Читайте такжеВыборы президента Украины 2019: онлайн-трансляцияРосс отметил, что если анализировать гороскопы обоих кандидатов, которые выходят во второй тур президентских выборов, а также положение планет для каждого из них конкретно 21 апреля, то можно сказать определенно: во втором туре Петра Порошенко ждет полный разгром. Даже если он попытается сфальсифицировать выборы до неузнаваемости, ему это не поможет.

"На месте Порошенко я бы вообще снялся с предвыборной гонки, чтобы не позориться во втором туре. 21 апреля он может проиграть Зеленскому с результатом 70/30. 60/40 – это максимально благоприятный для него результат, на который он только может рассчитывать", - добавил эксперт.

Владимира Зеленского, по прогнозам Росса, ждет победа во втором туре.

"В его гороскопе на этот период все указывает на звездный час в его судьбе. Еще летом прошлого года я говорил, что Зеленский будет президентом, и я не отрекаюсь от своих прогнозов. Звезды способствуют самым благоприятным для Зеленского сценариям. Так что фальсификаторы не смогут угнаться за удачей Зеленского", - заявил он.

Росс спрогнозировал, что после избрания нового президента нас ждет абсолютно другая страна – Зеленая Страна. Украина однозначно изменится к лучшему.

Читайте такжеГороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение"Что касается возможного объединения Зеленского и Тимошенко, то оно не навредит ему. Для Зеленского сейчас что угодно оборачивается удачей и благоприятным для него сценарием. В любом случае, молодежь, поддержавшая его в первом туре, поддержит и во втором, а если его еще поддержат люди постарше, будет вообще замечательно. Так, к этой "солянке" – успех, бравада и могущество – на выборах 21 апреля добавится еще один плюс, еще одно дополнительное очко в пользу Зеленского. Его победе будут способствовать все "ингредиенты"", - отметил Росс.

Астролог также заметил, что никакая острая или, казалось бы, компрометирующая информация Зеленскому не вредит – наоборот, все оборачивается ему на пользу.

"Эта тенденция сохранится. Зная точное время и дату рождения Владимира Зеленского, могу сказать, что в момент его рождения восходил крайне благоприятный асцендент, самая главная точка его личности: это – мужчина, лежащий на траве, вокруг которого звучат песни, всюду артисты, и на голову этого мужчины возлагают корону. Для меня это было определяющим: этот человек будет президентом Украины", - рассказал эксперт.

"Для Петра Порошенко 21 апреля будет благоприятным днем, чтобы покинуть страну. Я бы не советовал ему оставаться в Украине после 21 апреля. Ему уже стоит заказать билеты на свою виллу в Испанию и уехать туда, чтобы спокойно отдохнуть. Возможно, Порошенко следует сделать это вместе с его кумом Луценко. Им обоим лучше уехать из страны", - резюмирировал астролог.

Читайте такжеГороскоп на неделю 1-7 апреля: что нельзя делать и когда загадывать желанияНапомним, в день выборов-2019, 31 марта, в Украине было проведено четыре экзит пола. Абсолютно все компании, которые проводили опрос украинцев на выходе из избирательных участков, сходятся во мнении по поводу финалистов выборов-2019. Остальные результаты также отличаются незначительно.

Лидером гонки единогласно все экзит полы объявили Владимира Зеленского. Его результат колеблется в пределах от 29,5 до 30,7%. Второе место занял Петр Порошенко, его результат - от 17,8 до 19,19%. Юлии Тимошенко избиратели, согласно предварительным результатам выборов, отдали от 13,75 до 14,2%. Юрий Бойко по всем экзит полам получил от 9,1 до 10,3%. И замыкает пятерку Анатолий Гриценко, он финишировал с результатом от 7,1 до 7,91% голосов избирателей.

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