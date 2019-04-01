В Одессе стартовала зажигательная Юморина-2019: зрелищные фото и видео

В Одессе 1 апреля традиционно открылась Юморина, которая в этом году посвящена кинематографу, поскольку 100-летние отмечает Одесская киностудия. Поэтому фестиваль открывали дети в костюмах Чарли Чаплина.

Как сообщает Думская, в честь Дня смеха по центральным улицам города прошел праздничный парад.

В мероприятии приняли участие актеры студий Макси-шоу и и Дизель-шоу, клоуны, байкеры, косплееры, а также просто все желающие одесситы и гости города.

Присоединиться к шествию в честь Юморины мог каждый. Для этого достаточно иметь яркий внешний вид и отличное настроение.

Как правило, на фестивале всегда упоминаются события в стране, над которыми можно пошутить. В этом же году город подшучивает над самым актуальным событием - выборами президента. Одесситы уверены, что хорошая шутка спасет в любой ситуации.

В рамках Юморины состоится Комедиада – фестиваль клоунских коллективов со всего мира. Праздник в Одессе в этот день длился до поздней ночи. Вечером гостей развлекали музыкальные коллективы.

Напомним, Юморину после трехлетнего перерыва впервые провели в 2017 году.