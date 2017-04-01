В Одессе после трехлетнего перерыва снова празднуют Юморину: опубликованы фото и видео

Сегодня, 1 апреля, после трехлетнего перерыва в Одессе снова празднуют Юморину. Ее девиз — "Поделись улыбкой".

В центре города сейчас проходит карнавальное шествие, пишет УНИАН.

Начало немного задержалось из-за большого наплыва людей и, как отметили организаторы, по некоторым техническим причинам.

Как сообщает корреспондент издания, в колонне — около 1,5 тыс. человек. Она разделена примерно на 30 блоков. В ней — порядка десяти декорированных автомобилей: мистические чудовища, подводная лодка, "звездная помощь", а также — несколько десятков байкеров, которые одновременно давят на клаксоны.

В шествии принимают участие множество персонажей из популярных мультипликационных и художественных фильмов, в числе которых "Красавица и чудовище", герои кинолент о Гарри Поттере, Дарт Вейдер (из "Звездных войн") со своим автомобилем и пр.

Во главе колонны — на большом стилизованном грузовике — участники международного фестиваля клоунов и мимов "Комедиада", в одном из автомобилей — народный артист Украины, президент фестиваля со знаменитым испанским клоуном Лео Басси, который держит в руках желтую пластиковую утку. Последняя в этом году стала дополнительным символом одесской Юморины.

В центре города, по ходу движения колонны, собрались тысячи людей. Они приветствуют участников шествия громкими криками, свистом, аплодисментами.

В рамках праздника также запланированы выступления участников "Комедиады", шоу "Лига смеха", выступление команд КВН, различные концерты под открытым небом, развлекательные программы для взрослых и детей.

Также пройдут международный марафон и полумарафон "Самопревосхождение", открытый городской фестиваль "Праздник смеха" в дендропарке "Победа", фестиваль еды, выставка декорированных машин, караоке, в зоопарке — зооюморина, фестиваль красоты, выступление группы "Лисапетний батальон", спектакли.

Общественный порядок поддерживают сотни полицейских. Колонну сопровождает автомобиль скорой помощи.

Напомним, 31 марта, в Одессе началось четырехдневное празднование традиционного городского праздника — Юморины.

фото: uc.od.ua