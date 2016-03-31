В Одессе начали подготовку к Юморине

В четверг, 31 марта, в Одессе начинается четырехдневное празднование традиционного городского праздника — Юморины.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

31 марта в театре Дом клоунов состоится торжественное открытие VI Международного фестиваля клоунов и мимов Комедиада — 2016. Также в четверг состоится Клоун-марафон, в котором примут участие 25 коллективов из 12 стран мира.

В пятницу, 1 апреля, участники Комедиады пройдут по улицам Одессы — через Горсад, Думскую площадь, площадь возле памятника Дюку. В этот же день на сцене у Дюка пройдет гала-шоу, на котором будут подведены итоги фестиваля.

Кроме того, пройдут презентация театра Карнавал, представление театра живых скульптур и театра на ходулях.

В субботу, 2 апреля, в рамках Комедиады пройдут благотворительные проекты: клоун-шоу для детей-переселенцев и выступление в госпитале перед военнослужащими.

Также на субботу намечено открытие мемориальной доски одесскому писателю, юмористу, драматургу, сценаристу и одному из создателей Юморины Георгию Голубенко.

Кроме того, в течение двух дней на сцене у памятника Дюку будет проходить концертная программа, хэдлайнером которой станет молдавская группа Zdob şi Zdub. Также в Горсаду запланированы выступления одесских команд КВН, аниматоров, цирковых артистов.

Также в эти дни пройдут флеш-мобы, фотовыставки. В рамках фестиваля будет презентован проект Улыбка Бога, или Одесские истории, состоящий из фотографий улыбающихся одесситов. Также будут подготовлены праздничные инсталляции 8 чудес Одессы, организованы юмористические фотозоны, необычный юмористический показ мод, квесты и многое другое. Будет функционировать hand made ярмарка и фуд-корт от ведущих ресторанов и кафе города.