Оригинальные поздравления с днем рождения девушке – тексты и красивые открытки

Поздравления с днем рождения девушке – это проявление особой любви и нежности, ведь эти юные особы – такие возвышенные, утонченные люди, сильные, но ранимые. Поэтому для них Главред собрал особенные, креативные поздравления с днем рождения.

Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.

Кроме того, мы публиковали Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках.

Поздравления с Днем рождения девушке в прозе

С днем рождения! Оставайся всегда такой же красивой, солнечной, нежной и женственной. Пускай тебя окружают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй сказки. Пусть работа будет в радость, а жизнь — в удовольствие! Будь счастлива, не забывай радоваться и жить на полную катушку!

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С днем рождения! Моя замечательная, желаю тебе получить в подарок сегодня букет из радости и коробку счастья, отпраздновать в атмосфере любви, красоты и невероятной нежности! И пускай твое сердце пьянеет от такого набора весь год!

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С днем варенья, пожелаю тебе быть любимой, чтобы все необходимое находилось рядышком с тобой, оставайся такой хорошей, пусть твое душевное состояние будет полно добра, света и радости. Будь такой, чтоб тобой восхищались еще сильнее, желаю осуществления твоих самых заветных желаний.

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Дорогая, с днем рождения! Пусть каждый день будет наполнен чудесами и приятными сюрпризами, а все задуманное пусть получается легко и непринужденно. Любви, здоровья, удачи, надежных друзей и множества новых приятных знакомств! Пусть тебя всегда окружают тепло, нежность и забота!

Поздравления с Днем рождения девушке в стихах

Желаю счастья, приключений,

Чтоб ими дни все наполнялись,

Чудесных, сказочных мгновений,

Чтобы все в памяти остались,

И пусть в гармонии прекрасной

Проходят дни твои и ночи,

И пусть удача не забудет

Исполнить все что ты захочешь!

***

У тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней,

Пусть же это поздравленье

Тоже будет радостью твоей.

В этот день желаю тебе счастья,

Самых долгих, интересных лет,

Пусть не будет у тебя ненастья

Только радость, только солнца свет!

Пусть любовь придет к тебе большая,

Не на год – на вечность, навсегда,

И пусть будет жизнь твоя, родная,

Светлой, словно родниковая вода!

***

Пусть будет легкою походка,

К ногам — подарки и цветы.

Ты настоящая красотка,

И лучшего достойна ты.

Всегда такой же оставайся,

Всех красотой своей сражай.

Успехов в жизни добивайся,

Любимой будь, люби, мечтай.

Пускай, как будто по велению,

Твои исполнятся мечты.

Тебе желаю в день рождения,

Чтоб всех счастливей стала ты.

***

Поздравление с днем рождения девушке-коллеге:

Здоровья — покрепче, а отпуск — подольше!

И чтоб кошелек тяжелей был и больше!

Начальство пусть будет добрей и щедрее,

И пусть выходной наступает скорее!

И премий больших, и нескучной работы,

Пусть даже она вдруг застанет в субботу.

Желаем еще и рабочего рвенья,

Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!

Поздравления с Днем рождения девушке прикольные короткие

Поздравляю с днем рождения,

Будь прекрасной, как сейчас!

И улыбкой доброй, светлой,

Постоянно радуй нас!

***

С днем рождения! Желаю сиять от радости, и цвести. Пусть вокруг тебя будет положительные эмоции и радость, пусть мечты находят свое воплощение и все получается. Любви искренней, успешных дел и, конечно же, здоровья и большого успеха!

***

2 смс - 125 символов:

С днем рождения! желаю красоты,

Радости, здоровья, теплоты,

Чтобы все сбылись твои мечты,

Пусть все будет так, как хочешь ты.

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2 смс - 133 символа:

Желаю, чтобы жизнь играла только красками радуги. Чтобы в ней не было темных пятен, серых дней и хмурого настроения. С днем рождения!

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2 смс - 112 символов:

Желаю радостных рассветов,

И дней счастливых и везучих,

Любви хорошей и ответной.

А жизни — только самой лучшей.

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2 смс - 123 символа:

Девушка-красавица, с днем рождения. Желаю море счастья, океан любви, водопад удачи и озеро успеха. Будь счастлива и весела.