Оригинальные поздравления с днем рождения девушке – тексты и красивые открытки

Главред подобрал лучшие поздравления для юных прелестниц.
Поздравления с днем рождения девушке – это проявление особой любви и нежности, ведь эти юные особы – такие возвышенные, утонченные люди, сильные, но ранимые. Поэтому для них Главред собрал особенные, креативные поздравления с днем рождения.
Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.
Кроме того, мы публиковали Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках.
Поздравления с Днем рождения девушке в прозе
С днем рождения! Оставайся всегда такой же красивой, солнечной, нежной и женственной. Пускай тебя окружают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй сказки. Пусть работа будет в радость, а жизнь — в удовольствие! Будь счастлива, не забывай радоваться и жить на полную катушку!
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С днем рождения! Моя замечательная, желаю тебе получить в подарок сегодня букет из радости и коробку счастья, отпраздновать в атмосфере любви, красоты и невероятной нежности! И пускай твое сердце пьянеет от такого набора весь год!
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С днем варенья, пожелаю тебе быть любимой, чтобы все необходимое находилось рядышком с тобой, оставайся такой хорошей, пусть твое душевное состояние будет полно добра, света и радости. Будь такой, чтоб тобой восхищались еще сильнее, желаю осуществления твоих самых заветных желаний.
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Дорогая, с днем рождения! Пусть каждый день будет наполнен чудесами и приятными сюрпризами, а все задуманное пусть получается легко и непринужденно. Любви, здоровья, удачи, надежных друзей и множества новых приятных знакомств! Пусть тебя всегда окружают тепло, нежность и забота!
Поздравления с Днем рождения девушке в стихах
Желаю счастья, приключений,
Чтоб ими дни все наполнялись,
Чудесных, сказочных мгновений,
Чтобы все в памяти остались,
И пусть в гармонии прекрасной
Проходят дни твои и ночи,
И пусть удача не забудет
Исполнить все что ты захочешь!
***
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь придет к тебе большая,
Не на год – на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!
***
Пусть будет легкою походка,
К ногам — подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такой же оставайся,
Всех красотой своей сражай.
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по велению,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаю в день рождения,
Чтоб всех счастливей стала ты.
***
Поздравление с днем рождения девушке-коллеге:
Здоровья — покрепче, а отпуск — подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!
Поздравления с Днем рождения девушке прикольные короткие
Поздравляю с днем рождения,
Будь прекрасной, как сейчас!
И улыбкой доброй, светлой,
Постоянно радуй нас!
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С днем рождения! Желаю сиять от радости, и цвести. Пусть вокруг тебя будет положительные эмоции и радость, пусть мечты находят свое воплощение и все получается. Любви искренней, успешных дел и, конечно же, здоровья и большого успеха!
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2 смс - 125 символов:
С днем рождения! желаю красоты,
Радости, здоровья, теплоты,
Чтобы все сбылись твои мечты,
Пусть все будет так, как хочешь ты.
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2 смс - 133 символа:
Желаю, чтобы жизнь играла только красками радуги. Чтобы в ней не было темных пятен, серых дней и хмурого настроения. С днем рождения!
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2 смс - 112 символов:
Желаю радостных рассветов,
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной.
А жизни — только самой лучшей.
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2 смс - 123 символа:
Девушка-красавица, с днем рождения. Желаю море счастья, океан любви, водопад удачи и озеро успеха. Будь счастлива и весела.