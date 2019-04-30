Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения

Главред подобрал лучшие идеи поздравлений с днем рождения для прекрасной половины человечества.
Поздравления с Днем рождения женщине – это особое искусство. Здесь важно подобрать не только душевные поздравления с Днем рождения, но и самую красивую открытку, ведь прекрасный пол особо ценит все эстетически прекрасное.
Главред подобрал креативные открытки с Днем рождения женщине, а также душевные поздравления с днем рождения женщине в прозе и прикольные поздравления в стихах и смс. Для лучшей половины человечества – только лучшее!
Еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.
Поздравление с Днем рождения женщине в стихах
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
***
Я желаю от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
***
С днем рождения тебя поздравляю.
В этот день я тебе пожелаю
Только наиприятнейших слов
И ярчайших красивых цветов.
Пусть исполнится все, что хотелось,
Засияют вдруг счастьем глаза.
Чтобы в жизни все-все удавалось,
Чтоб любовь была рядом всегда.
С днем рождения тебя поздравляя,
Говорю я спасибо за все...
Даже просто — что я тебя знаю!
Пусть все будет у нас хорошо.
Душевные поздравления с Днем рождения женщине в прозе
Самую красивую, желанную, добрую, неунывающую, аппетитную девушку поздравляю с Днем Рождения! Твоя красота покоряет сердца мужчин, твой ум заставляет уважать, твоя мудрость восхищает, а сила духа вызывает уважение! Ты редкий бриллиант, поэтому я желаю тебе найти свою эксклюзивную огранку и соединиться в гармонии, любви, чтобы на планете появился еще один (а может и больше) прекрасный бриллиантик!
***
Поздравляю вечно молодую, неповторимо прекрасную, превосходную во всем женщину. Желаю всегда оставаться сочной и вкусной, как виноград, даже тогда, когда ты станешь изысканной изюминкой. Желаю, чтобы заряд твоей батарейки "Энерджайзер" никогда не подводил. Всегда будь такой же активной. Стремись к покорению разных вершин, собирая по пути на свою голову самые невероятные приключения.
***
Желаю тебе быть всегда красивой, любить и быть любимой, кому-то раны залечить, кого-то к жизни возвратить, быть для кого-то неповторимой, веселой, нежной, славной, милой! И чтобы у тебя на все хватило сил!
Поздравления с Днем рождения: смс
2 смс - 122 символа:
Женского счастья,
Событий прекрасных.
Здоровья отличного,
Достатка приличного.
Любви, вдохновенья.
Тепла. С днем рожденья!
***
2 смс - 105 символов:
Красивых слов, прекрасных снов,
Улыбок, счастья и цветов,
Чудесных, милых пожеланий
И исполнения желаний.
***
2 смс - 128 символов:
Желаю быть в окружении любимых людей, заниматься тем, что приносит удовольствие, сиять от счастья, радости, вдохновения и любви!
Поздравление с Днем рождения женщине: прикольные
Поздравляю с днем рождения
И желаю обнаглеть:
Стать бессовестно-прелестной,
Не грустить и не стареть!
Хорошеть — на зависть прочим,
Быть обманчиво простой,
Стать счастливой очень-очень
И пленять всех красотой!
***
Что женщине нужно
Для полного счастья?
Приятных сюрпризов
Как можно почаще,
Подруг и друзей,
Мексиканских страстей,
Свекровь чтоб жила
За тридевять земель.
Бриллиантов, духов,
И от мужа внимания,
И логики женской
Еще понимания.
Еще чтоб фигуру
Не портили торты,
Чтоб были как раз
Сексуальные шорты.
Так много всего
Можно перечислять,
Но мы поспешим
Твой денек отмечать.
Ведь главное — это
Лишь помнить всегда,
Что нас не страшат
Ни размер, ни года —
Все мы идеальны,
Один раз живем!
Улыбок, успехов!
С рождения днем!