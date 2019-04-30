Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения

30 апреля 2019, 03:20

Главред подобрал лучшие идеи поздравлений с днем рождения для прекрасной половины человечества.

  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем рождения женщине – картинки Фото из открытых источников

Поздравления с Днем рождения женщине – это особое искусство. Здесь важно подобрать не только душевные поздравления с Днем рождения, но и самую красивую открытку, ведь прекрасный пол особо ценит все эстетически прекрасное.

Главред подобрал креативные открытки с Днем рождения женщине, а также душевные поздравления с днем рождения женщине в прозе и прикольные поздравления в стихах и смс. Для лучшей половины человечества – только лучшее!

Еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.

Поздравление с Днем рождения женщине в стихах

Будь самой веселой и самой счастливой,

Хорошей, и нежной, и самой красивой

Будь самой внимательной, самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

***

Я желаю от чистого сердца

Тебе со счастьем за руку идти,

Со здоровьем дружить конечно,

И всегда как роза цвести.

Чтоб всегда в твоем доме царили

Доброта, смех, веселье, любовь,

Чтобы близкие радость дарили,

Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

***

С днем рождения тебя поздравляю.

В этот день я тебе пожелаю

Только наиприятнейших слов

И ярчайших красивых цветов.

Пусть исполнится все, что хотелось,

Засияют вдруг счастьем глаза.

Чтобы в жизни все-все удавалось,

Чтоб любовь была рядом всегда.

С днем рождения тебя поздравляя,

Говорю я спасибо за все...

Даже просто — что я тебя знаю!

Пусть все будет у нас хорошо.

Душевные поздравления с Днем рождения женщине в прозе

Самую красивую, желанную, добрую, неунывающую, аппетитную девушку поздравляю с Днем Рождения! Твоя красота покоряет сердца мужчин, твой ум заставляет уважать, твоя мудрость восхищает, а сила духа вызывает уважение! Ты редкий бриллиант, поэтому я желаю тебе найти свою эксклюзивную огранку и соединиться в гармонии, любви, чтобы на планете появился еще один (а может и больше) прекрасный бриллиантик!

***

Поздравляю вечно молодую, неповторимо прекрасную, превосходную во всем женщину. Желаю всегда оставаться сочной и вкусной, как виноград, даже тогда, когда ты станешь изысканной изюминкой. Желаю, чтобы заряд твоей батарейки "Энерджайзер" никогда не подводил. Всегда будь такой же активной. Стремись к покорению разных вершин, собирая по пути на свою голову самые невероятные приключения.

***

Желаю тебе быть всегда красивой, любить и быть любимой, кому-то раны залечить, кого-то к жизни возвратить, быть для кого-то неповторимой, веселой, нежной, славной, милой! И чтобы у тебя на все хватило сил!

Поздравления с Днем рождения: смс

2 смс - 122 символа:

Женского счастья,

Событий прекрасных.

Здоровья отличного,

Достатка приличного.

Любви, вдохновенья.

Тепла. С днем рожденья!

***

2 смс - 105 символов:

Красивых слов, прекрасных снов,

Улыбок, счастья и цветов,

Чудесных, милых пожеланий

И исполнения желаний.

***

2 смс - 128 символов:

Желаю быть в окружении любимых людей, заниматься тем, что приносит удовольствие, сиять от счастья, радости, вдохновения и любви!

Поздравление с Днем рождения женщине: прикольные

Поздравляю с днем рождения

И желаю обнаглеть:

Стать бессовестно-прелестной,

Не грустить и не стареть!

Хорошеть — на зависть прочим,

Быть обманчиво простой,

Стать счастливой очень-очень

И пленять всех красотой!

***

Что женщине нужно

Для полного счастья?

Приятных сюрпризов

Как можно почаще,

Подруг и друзей,

Мексиканских страстей,

Свекровь чтоб жила

За тридевять земель.

Бриллиантов, духов,

И от мужа внимания,

И логики женской

Еще понимания.

Еще чтоб фигуру

Не портили торты,

Чтоб были как раз

Сексуальные шорты.

Так много всего

Можно перечислять,

Но мы поспешим

Твой денек отмечать.

Ведь главное — это

Лишь помнить всегда,

Что нас не страшат

Ни размер, ни года —

Все мы идеальны,

Один раз живем!

Улыбок, успехов!

С рождения днем!

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