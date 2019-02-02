С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках

День рождения – прекрасный праздник, в который принято дарить не только добрые пожелания, но и красивые открытки.

Главред подобрал самые красивые открытки с днем рождения, а также поздравления, которые лучше всего продемонстрируют любовь и уважение к дорогому вам человеку. Лаконично и со вкусом, а главное – с любовью!

Поздравления с днем рождения женщине

2 смс - 103 символа:

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

***

С днем рождения, красавица! Желаю, чтобы весь мир улыбался, смотря в твои глаза. Продолжай дарить людям тепло и доброту, пусть никто не увидит тебя грустной, а печаль пусть не встречается на твоей дороге. Пусть все мечты осуществляются, но появляются новые для того, чтобы было к чему стремиться!

***

У тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью твоей.

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День твоего рожденья!

***

2 смс - 132 символа:

Пусть сердце радостью наполнится

И все желания исполнятся.

И будет все: удача и везенье,

Любовь, здоровье, счастье.

С днем рожденья!

***

Корзина успеха, пакетик везенья,

Мешочек веселья на Твой День рождения,

Здоровья рюкзак — на хрупкие плечи,

Тугой кошелек с пачкой баксов — при встрече!

***

2 смс - 96 символов:

Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!

***

Пусть здоровья будет много,

Из души уйдет тревога,

Каждый день лишь радость дарит

И ничто Вас не печалит.

Будьте Вы всегда счастливой,

Обаятельной, красивой.

Все на свете успевайте,

Мир улыбкой освещайте.

***

Пусть сложится жизнь, как красивый пазл, в которой каждое событие займет свое место, образовав картину мира, счастья и благополучия, картину, которая и станет твоей судьбой.

Поздравления с днем рождения мужчине

2 смс - 111 символов:

Желаю много светлых дней,

Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,

Любви, удачи, настроения.

***

Пусть будет верной спутницей удача,

Пусть греет сердце теплота любви,

Пусть все легко решаются задачи.

Ты лет до ста во здравии живи!

***

В день рожденья я желаю

Много счастья Вам,

Счастья без конца и края

Близким и друзьям.

Чтобы годы не летели,

Жизнь была светла.

Чтобы вы всегда сидели

Во главе стола!

***

2 смс - 117 символов:

С днем рождения! Силы и здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!

***

2 смс - 79 символов:

С днем рождения! Здоровья, успехов, достатка и огромного человеческого счастья!

***

Я счастлива, что встретила тебя.

С тобой любовь огромную познали.

Мы не виновны, не кори себя,

Что чувствам своим грешным волю дали.

В твой день рожденья я хочу сказать,

Что без тебя не представляю жизни.

Хочу тебе, родной мой, пожелать,

Чтоб обязательно твои мечты сбылись бы.

***

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,

Желаю бодрости с утра,

До самой ночи поздной.

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть

Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

***

Вас поздравляю с днем рождения,

Желаю ярких, славных лет,

Успехов, новых достижений,

Больших и маленьких побед.

Тепла семейного, уюта,

Здоровья крепкого, как сталь,

А грандиозные идеи

Всегда пускай вас манят в даль.