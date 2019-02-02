С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках

Главред подобрал лучшие идеи поздравлений с днем рождения для женщин и мужчин.
День рождения – прекрасный праздник, в который принято дарить не только добрые пожелания, но и красивые открытки.
Главред подобрал самые красивые открытки с днем рождения, а также поздравления, которые лучше всего продемонстрируют любовь и уважение к дорогому вам человеку. Лаконично и со вкусом, а главное – с любовью!
Поздравления с днем рождения женщине
2 смс - 103 символа:
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
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С днем рождения, красавица! Желаю, чтобы весь мир улыбался, смотря в твои глаза. Продолжай дарить людям тепло и доброту, пусть никто не увидит тебя грустной, а печаль пусть не встречается на твоей дороге. Пусть все мечты осуществляются, но появляются новые для того, чтобы было к чему стремиться!
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У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья!
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2 смс - 132 символа:
Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся.
И будет все: удача и везенье,
Любовь, здоровье, счастье.
С днем рожденья!
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Корзина успеха, пакетик везенья,
Мешочек веселья на Твой День рождения,
Здоровья рюкзак — на хрупкие плечи,
Тугой кошелек с пачкой баксов — при встрече!
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2 смс - 96 символов:
Желаю побольше в жизни позитива, верных решений, верных друзей и правильных жизненных поворотов!
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Пусть здоровья будет много,
Из души уйдет тревога,
Каждый день лишь радость дарит
И ничто Вас не печалит.
Будьте Вы всегда счастливой,
Обаятельной, красивой.
Все на свете успевайте,
Мир улыбкой освещайте.
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Пусть сложится жизнь, как красивый пазл, в которой каждое событие займет свое место, образовав картину мира, счастья и благополучия, картину, которая и станет твоей судьбой.
Поздравления с днем рождения мужчине
2 смс - 111 символов:
Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения.
***
Пусть будет верной спутницей удача,
Пусть греет сердце теплота любви,
Пусть все легко решаются задачи.
Ты лет до ста во здравии живи!
***
В день рожденья я желаю
Много счастья Вам,
Счастья без конца и края
Близким и друзьям.
Чтобы годы не летели,
Жизнь была светла.
Чтобы вы всегда сидели
Во главе стола!
***
2 смс - 117 символов:
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
***
2 смс - 79 символов:
С днем рождения! Здоровья, успехов, достатка и огромного человеческого счастья!
***
Я счастлива, что встретила тебя.
С тобой любовь огромную познали.
Мы не виновны, не кори себя,
Что чувствам своим грешным волю дали.
В твой день рожденья я хочу сказать,
Что без тебя не представляю жизни.
Хочу тебе, родной мой, пожелать,
Чтоб обязательно твои мечты сбылись бы.
***
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра,
До самой ночи поздной.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
***
Вас поздравляю с днем рождения,
Желаю ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед.
Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,
А грандиозные идеи
Всегда пускай вас манят в даль.