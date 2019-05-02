Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках

2 мая 2019, 04:49

Главред подобрал лучшие поздравления для сильной половины человечества.

  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru
  • Открытки с Днем рождения мужчине Мир позитива и sdnem-rozhdeniya.ru

Поздравления с Днем рождения мужчине можно дарить и своими словами, но источник вдохновения в таком деле никогда не повредит. Поэтому Главред подобрал лучшие – мудрые и просто прикольные – поздравления с Днем рождения мужчине в прозе, смс, стихах. Мы также подобрали поздравления-открытки с Днем рождения мужчине – анимационные, прикольные, красивые и стильные.

Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.

Поздравления с Днем рождения мужчине: смс

3 смс - 172 символа:

С днем рожденья поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира

Благополучия и позитива!

***

3 смс - 137 символов:

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твои цели легко достигались и жизнь была наполнена яркими красками. С наилучшими пожеланиями...

***

2 смс - 111 символов:

Будь здоров, живи в достатке,

Нервы будут пусть в порядке,

Будет полной чашей дом,

Мир и лад царят пусть в нем!

***

1 смс - 64 символа:

С днем рождения. Пускай в жизни будет все четко, ровно и гладко.

***

2 смс - 89 символов:

Ты — мужчина хоть куда!

Красят пусть тебя года,

Бодрым будь, счастливым

И всегда любимым!

Поздравления с Днем рождения мужчине прикольные

Поздравляю, поздравляю!

Веселись и не грусти!

Голову в салатик вкусный

Ты с размаху опусти!

Чтобы все кругом сказали —

Именинник наш такой,

Самый-самый супер-пупер,

Позитивный, молодой!

***

Желаю жить тебе красиво:

Рыбалка, отдых, море пива!

По выходным в баньку ходить,

На полную катушку жить!

И чтоб жена была послушной,

К норковым шубам равнодушной,

Чтобы кормила тебя вкусно,

В постели чтоб была искусной!

В общем, побольше всяких благ,

Что есть в твоих мужских мечтах!

***

Дари улыбки и любовь,

Пусть горячо играет кровь!

Праздник празнуй на весь мир.

В жизни действуй как банкир,

А в постели как факир!

Кушай фрукты, пей вино,

Пусть все будет как в кино!

***

Желаю прибыли нескромной

В швейцарском банке счет огромный

За городом большую дачу,

Здоровья крепкого в придачу!

Больших побед в делах амурных

Канар и Берегов Лазурных

Успехов в жизни всевозможных

А главное — друзей надежных!

Мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе

Французского коньяка! Бельгийского шоколада! Сибирского здоровья! Пусть улыбка будет голливудской! Страсть – мексиканской! Мечта – американской! Качество жизни – немецким!

***

С днем рожденья, мужик! Желаю всегда оставаться крепким, бойким, веселым, уверенным, отважным и крутым, как лев среди зверей, как орел в небе, как василек в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!

***

С днем рождения, дорогой коллега! От всего сердца хочется пожелать профессиональных взлетов, удовольствия от работы, терпения и стабильности. Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а дома всегда ждут уют и забота близких!

***

Родной мой, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе добра, благополучия, успеха, здоровья, верных друзей. Ты сильный, умный, красивый, ласковый. Я так счастлива, что в моей жизни есть ты. Пусть у тебя все получается, все твои мечты сбываются. Я люблю тебя!

***

Поздравляем Вас с днем рождения, пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, пусть Ваша семья всегда остается Вашей верной поддержкой, а дом — местом гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны и счастливы.

Красивые поздравления с Днем рождения мужчине в стихах

Я в день рождения желаю

Тебе не звание, не чин,

Я пожелаю оставаться

Самым лучшим из мужчин!

***

Вас поздравляю с днем рождения,

Желаю ярких, славных лет,

Успехов, новых достижений,

Больших и маленьких побед.

Тепла семейного, уюта,

Здоровья крепкого, как сталь,

А грандиозные идеи

Всегда пускай вас манят в даль.

***

Пусть дамы смотрят, вслед всегда вздыхая...

В народе есть примета неплохая —

Мужчина с каждым годом, как коньяк,

Становится лишь крепче. Он мастак

Свести с ума любую недотрогу.

Да будет так! Спасибо скажем Богу,

За свой прекрасный жизненный удел.

Пусть будет все, как ты б того хотел!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник день рождения поздравления открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:49
Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках
04:05
Инаугурация Зеленского: когда состоится и какие есть приметы на этот случай Фото Видео
03:16
Ученые выяснили, какая связь между сексом и стрессом
03:10
"Обожаю эту грудь!": Надежда Мейхер похвасталась глубоким декольте
02:17
Ученые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на секс
01:50
Эксперт оценил отношение Запада к Зеленскому Видео
01:02
"Повышают иммунитет": диетолог рассказала о пользе яиц Видео
00:29
"Белье - это лишнее": российская певица снялась обнаженной
00:17
Медики рассказали, как можно похудеть благодаря сексу
01 мая, среда
23:59
Барселона - Ливерпуль 3:0. Месси и Ко уничтожили англичан в полуфинале ЛЧ. Видео голов Фото Видео
23:47
У Зеленского приоткрыли завесу тайны над его инаугурацией как президента Украины
22:14
Анна Седокова "завела" фанатов изысканным и откровенным фото
21:50
"Целуй землю-кормилицу": в Сеть попало видео издевательств заведующей детсадом над ребенком
21:28
Экс-глава украинской разведки оценил вариант возвращения Крыма под контроль Киева
21:08
"Бомбезный" маринад для шашлыка: как замарировать мясо, курицу и грибы Видео
20:48
Ждем +30 градусов, но без урожая: синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине Видео
20:35
"Путин натягивает страну, а ему-*бальце": в Сети заподозрили Путина в новой пластической операции
19:47
"Суркова ушли?": В Сети назвали нового кандидата на пост куратора боевиков "Л/ДНР"
19:45
"Очень-очень важно": доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов Видео
19:24
Изоляция Рунета: Путин сделал последний шаг Видео
19:12
"Все позы уже показала почти в голом виде": похудевшая Глюкоза показала, как отмечает 1 Мая
18:30
"Просто жуть": Фанаты разнесли Ани Лорак за неудачный наряд
18:12
У Зеленского прокомментировали новость о "дешевом" пентхаусе в Крыму Фото Видео
17:54
В Чехии суд разрешил отелю прогонять россиян, одобряющих аннексию Крыма
17:31
В аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма Видео
16:56
Бряцанье оружием: в Сети появилось видео пусков российских ракет Уран в Балтийском море
16:53
Владимирскую горку основательно укрепят для спасения Филармонии – эксперт
16:27
Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин Видео
15:55
"Слезы — пот души": психолог сказала, что двигает человека вперед
15:54
"Этот ужас может повториться": Супрун призвала украинцев отказаться от мифов о "Мире.Труде.Мае" Видео
15:30
13 лет вместе: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения дуэта Видео
15:10
Берлускони перенес операцию: раскрыты подробности
15:08
С "агонией демократии", ОМОНом и массовыми задержаниями: как Россия "празднует" 1 Мая Фото Видео
14:43
Скандал на Евровидении-2019: фавориту конкурса грозит дисквалификация Видео
14:03
Не только Донбасс: ненасытный Путин упростил получение гражданства РФ для еще одной категории украинцев Видео
13:46
Волкер пригрозил Зеленскому на случай уступок России Видео
13:36
"Странная тяга к эксгибиционизму": полуголую Анну Седокову раскритиковали в сети
13:07
Ольга Фреймут впервые за долгое время показала детей, сестру и брата
12:35
"Противостояние все ближе": россияне уже не терпят Путина — экс-депутат Госдумы Видео
12:32
Очевидно, что это не человек: в Гималаях нашли доказательства существования снежного человека
11:52
В Украине с 1 мая изменились цены на газ для населения Видео
11:50
В InformNapalm оценили вероятность наступления боевиков на Донбассе
11:45
"Это просто позор": Оля Полякова резко высказалась о шоу Холостяк Видео
11:23
Обнаженные танцоры снялись на фоне мировых достопримечательностей: завораживающие фото Фото
10:48
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Зеленскому нужен Саакашвили Видео
10:46
"Трусы лишние!": Виталий Козловский похвастался идеальным торсом на отдыхе Фото
10:41
Золотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние Видео
10:18
"Какая худенькая!": Регина Тодоренко в купальнике вызвала ажиотаж в сети
10:15
Отношения с Россией, ЕС и США: чего ждать Украине мнение
09:43
"Вечно молодая" модель раскрыла секрет своей потрясающей внешности Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться