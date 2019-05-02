Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках

Поздравления с Днем рождения мужчине можно дарить и своими словами, но источник вдохновения в таком деле никогда не повредит. Поэтому Главред подобрал лучшие – мудрые и просто прикольные – поздравления с Днем рождения мужчине в прозе, смс, стихах. Мы также подобрали поздравления-открытки с Днем рождения мужчине – анимационные, прикольные, красивые и стильные.

Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.

Поздравления с Днем рождения мужчине: смс

3 смс - 172 символа:

С днем рожденья поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира

Благополучия и позитива!

***

3 смс - 137 символов:

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твои цели легко достигались и жизнь была наполнена яркими красками. С наилучшими пожеланиями...

***

2 смс - 111 символов:

Будь здоров, живи в достатке,

Нервы будут пусть в порядке,

Будет полной чашей дом,

Мир и лад царят пусть в нем!

***

1 смс - 64 символа:

С днем рождения. Пускай в жизни будет все четко, ровно и гладко.

***

2 смс - 89 символов:

Ты — мужчина хоть куда!

Красят пусть тебя года,

Бодрым будь, счастливым

И всегда любимым!

Поздравления с Днем рождения мужчине прикольные

Поздравляю, поздравляю!

Веселись и не грусти!

Голову в салатик вкусный

Ты с размаху опусти!

Чтобы все кругом сказали —

Именинник наш такой,

Самый-самый супер-пупер,

Позитивный, молодой!

***

Желаю жить тебе красиво:

Рыбалка, отдых, море пива!

По выходным в баньку ходить,

На полную катушку жить!

И чтоб жена была послушной,

К норковым шубам равнодушной,

Чтобы кормила тебя вкусно,

В постели чтоб была искусной!

В общем, побольше всяких благ,

Что есть в твоих мужских мечтах!

***

Дари улыбки и любовь,

Пусть горячо играет кровь!

Праздник празнуй на весь мир.

В жизни действуй как банкир,

А в постели как факир!

Кушай фрукты, пей вино,

Пусть все будет как в кино!

***

Желаю прибыли нескромной

В швейцарском банке счет огромный

За городом большую дачу,

Здоровья крепкого в придачу!

Больших побед в делах амурных

Канар и Берегов Лазурных

Успехов в жизни всевозможных

А главное — друзей надежных!

Мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе

Французского коньяка! Бельгийского шоколада! Сибирского здоровья! Пусть улыбка будет голливудской! Страсть – мексиканской! Мечта – американской! Качество жизни – немецким!

***

С днем рожденья, мужик! Желаю всегда оставаться крепким, бойким, веселым, уверенным, отважным и крутым, как лев среди зверей, как орел в небе, как василек в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!

***

С днем рождения, дорогой коллега! От всего сердца хочется пожелать профессиональных взлетов, удовольствия от работы, терпения и стабильности. Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а дома всегда ждут уют и забота близких!

***

Родной мой, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе добра, благополучия, успеха, здоровья, верных друзей. Ты сильный, умный, красивый, ласковый. Я так счастлива, что в моей жизни есть ты. Пусть у тебя все получается, все твои мечты сбываются. Я люблю тебя!

***

Поздравляем Вас с днем рождения, пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, пусть Ваша семья всегда остается Вашей верной поддержкой, а дом — местом гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны и счастливы.

Красивые поздравления с Днем рождения мужчине в стихах

Я в день рождения желаю

Тебе не звание, не чин,

Я пожелаю оставаться

Самым лучшим из мужчин!

***

Вас поздравляю с днем рождения,

Желаю ярких, славных лет,

Успехов, новых достижений,

Больших и маленьких побед.

Тепла семейного, уюта,

Здоровья крепкого, как сталь,

А грандиозные идеи

Всегда пускай вас манят в даль.

***

Пусть дамы смотрят, вслед всегда вздыхая...

В народе есть примета неплохая —

Мужчина с каждым годом, как коньяк,

Становится лишь крепче. Он мастак

Свести с ума любую недотрогу.

Да будет так! Спасибо скажем Богу,

За свой прекрасный жизненный удел.

Пусть будет все, как ты б того хотел!