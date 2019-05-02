Мудрые и прикольные поздравления с Днем рождения мужчине – на словах и в красивых открытках

Главред подобрал лучшие поздравления для сильной половины человечества.
Поздравления с Днем рождения мужчине можно дарить и своими словами, но источник вдохновения в таком деле никогда не повредит. Поэтому Главред подобрал лучшие – мудрые и просто прикольные – поздравления с Днем рождения мужчине в прозе, смс, стихах. Мы также подобрали поздравления-открытки с Днем рождения мужчине – анимационные, прикольные, красивые и стильные.
Ранее Главред уже публиковал поздравления с Днем рождения женщине – Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения. А еще больше поздравлений – в нашем материале С днем рождения: как оригинально и незабываемо красиво поздравить на словах и в картинках.
Поздравления с Днем рождения мужчине: смс
3 смс - 172 символа:
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира
Благополучия и позитива!
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3 смс - 137 символов:
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твои цели легко достигались и жизнь была наполнена яркими красками. С наилучшими пожеланиями...
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2 смс - 111 символов:
Будь здоров, живи в достатке,
Нервы будут пусть в порядке,
Будет полной чашей дом,
Мир и лад царят пусть в нем!
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1 смс - 64 символа:
С днем рождения. Пускай в жизни будет все четко, ровно и гладко.
***
2 смс - 89 символов:
Ты — мужчина хоть куда!
Красят пусть тебя года,
Бодрым будь, счастливым
И всегда любимым!
Поздравления с Днем рождения мужчине прикольные
Поздравляю, поздравляю!
Веселись и не грусти!
Голову в салатик вкусный
Ты с размаху опусти!
Чтобы все кругом сказали —
Именинник наш такой,
Самый-самый супер-пупер,
Позитивный, молодой!
***
Желаю жить тебе красиво:
Рыбалка, отдых, море пива!
По выходным в баньку ходить,
На полную катушку жить!
И чтоб жена была послушной,
К норковым шубам равнодушной,
Чтобы кормила тебя вкусно,
В постели чтоб была искусной!
В общем, побольше всяких благ,
Что есть в твоих мужских мечтах!
***
Дари улыбки и любовь,
Пусть горячо играет кровь!
Праздник празнуй на весь мир.
В жизни действуй как банкир,
А в постели как факир!
Кушай фрукты, пей вино,
Пусть все будет как в кино!
***
Желаю прибыли нескромной
В швейцарском банке счет огромный
За городом большую дачу,
Здоровья крепкого в придачу!
Больших побед в делах амурных
Канар и Берегов Лазурных
Успехов в жизни всевозможных
А главное — друзей надежных!
Мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе
Французского коньяка! Бельгийского шоколада! Сибирского здоровья! Пусть улыбка будет голливудской! Страсть – мексиканской! Мечта – американской! Качество жизни – немецким!
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С днем рожденья, мужик! Желаю всегда оставаться крепким, бойким, веселым, уверенным, отважным и крутым, как лев среди зверей, как орел в небе, как василек в чистом поле, как базилик на грядке. Пусть каждый день будет фартовым, пусть счастье и удача валит не в розницу, а оптом!
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С днем рождения, дорогой коллега! От всего сердца хочется пожелать профессиональных взлетов, удовольствия от работы, терпения и стабильности. Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а дома всегда ждут уют и забота близких!
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Родной мой, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе добра, благополучия, успеха, здоровья, верных друзей. Ты сильный, умный, красивый, ласковый. Я так счастлива, что в моей жизни есть ты. Пусть у тебя все получается, все твои мечты сбываются. Я люблю тебя!
***
Поздравляем Вас с днем рождения, пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, пусть Ваша семья всегда остается Вашей верной поддержкой, а дом — местом гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны и счастливы.
Красивые поздравления с Днем рождения мужчине в стихах
Я в день рождения желаю
Тебе не звание, не чин,
Я пожелаю оставаться
Самым лучшим из мужчин!
***
Вас поздравляю с днем рождения,
Желаю ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед.
Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,
А грандиозные идеи
Всегда пускай вас манят в даль.
***
Пусть дамы смотрят, вслед всегда вздыхая...
В народе есть примета неплохая —
Мужчина с каждым годом, как коньяк,
Становится лишь крепче. Он мастак
Свести с ума любую недотрогу.
Да будет так! Спасибо скажем Богу,
За свой прекрасный жизненный удел.
Пусть будет все, как ты б того хотел!