Доктор Комаровский рассказал, как правильно наказывать детей за плохие поступки

Комаровский рассказал о воспитании детей / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Пользующийся авторитетом и популярностью у родителей, доктор Комаровский рассказал, как следует наказывать ребенка, чтобы его хорошо воспитать. Педиатр уверен, что в идеале ребенок должен нести ответственность за свои поступки. Об этом он рассказал в своем блоге в YouTube.

Лишь бы молчал

Доктор Комаровский вначале привел пример неправильной реакции родителей на плохие поступки детей.

" Представьте себе: кроватка, в кроватке стоит ребенок в возрасте 8 месяцев и сосет печенье. Я уже не говорю о том, что сосать печенье не надо, ладно, он его сосет. И вот он сосет это печенье, потом берет печенье и бросает его на пол. Да? И после того, как это печенье упало, что он делает? Он орет. И тут же подбегает мама, хватает печенье или приносит следующее, вкладывает в руку, он продолжает его сосать. Через минуту он его бросает, выскакивает мама. В результате у нас есть дежурный в доме по подниманию печенья. Это может быть не только печенье, он сидит в кроватке, выбрасывает из него мячик, а там кто-то, дедушка, как дрессированная собака носится и приносит этот мяч. Это у них называется воспитание такое: лишь бы молчал", - отметил доктор Комаровский в своем блоге в YouTube.

Выбросил - значит потерял

Доктор Комаровский также рассказал о том, как правильно реагировать, если ребенок что-то уронил.

"Печенье исчезает и в друг раз: опять печенье. Понимаете? То есть ребенок не видит причинно-следственную связи своим поступкам. Ребенка надо в 7 месяцев обучить, что если ты что-то выбросил, то у тебя этого не будет. То есть, если ребенок выбросил печенье – все, ребят, следующее печенье он получит на следующий день, не раньше. Это принципиально важно, чтобы мы всегда это делали. Если ребенок отказывается от еды, что должно с едой произойти? Она должна исчезнуть! А у нас что происходит? У нас не еда исчезает, у нас появляются те, кто могут ребенка лучше накормить", - сказал педиатр.

Кормить только голодных детей

Комаровский также высказался за то, что нельзя заставлять детей кушать, когда они не хотят.

"Я вам честно скажу, в этом плане с воспитанием вообще огромные проблемы. Я недавно увидел на одном из родительских форумов такое общение. Оказывается, какие-то очередные ученые выяснили, что если тарелка красиво разукрашена, то ребенок съедает на 30% еды больше. И тысячи мам обсуждают: как это классно, понакупаем разукрашенные тарелки. То есть для нас для всех засунуть в ребенка на 30% еды больше – это что? Это мечта. Потому что у нас такие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Любовь – это накормить ребенка безопасным и тогда, когда он голодный. Вот это наша задача. Но если ребенок не хочет, мы его наказали. У него исчезла еда. Понимаете ли, он хочет, чтобы его кормила мама, хотя он прекрасно может кушать сам", - добавил доктор.

Преступление утром – наказание вечером

Затронул доктор Комаровский и тему отложенного наказания для ребенка.

"Еще что неправильно очень часто: лишение вечерних мультиков. То есть – сплошь и рядом преступление или неправильное поведение совершено утром, а наказание будет вечером. И пока дело дойдет до вечерних мультиков, уже никто не помнит, что я такого сделал, за что меня так наказали. То есть вот эти нюансы, на них тоже нужно обращать внимание", - подметил доктор.

Напомним, ранее знаменитый доктор Евгений Комаровский рассказал, до какого возраста ребенку нужно и важно давать витамин D.

Перед этим Комаровский развенчал миф об антибиотиках для детей и сопутствующих лекарствах. По его словам, родителям нет никакой нужды давать ребенку вместе с антибиотиками дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, кишечник, печень и т. д.