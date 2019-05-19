"Дикий" МакДональдс: эксперт назвал самые вредные продукты в фастфудах

Эксперт назвал самые вредные продукты в фастфудах / 1zoom.ru

Сетевые рестораны МакДональдс, как и газировка Кока-Кола, в каждой стране отличаются. В то же время в МакДональдсе самая серьезная в мире система организации и контроля качества еды, заявил кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко.

"Однако все равно качество еды – низкое, потому что используется огромное количество разных разрыхлителей, чтобы булки были побольше, только сублимированные и дегидрированные продукты. В такой еде не содержится никаких полезных веществ – они все вымороженные и генетически измененные. Там совершенно нет витаминов, а есть лишь жиры, белки и углеводы", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Читайте такжеКулинарный эксперт назвал "самый вкусный" регион УкраиныВместе с тем качество фритюра, используемого в МакДональдсах, он назвал вполне приемлемым.

"Фритюр не является столь вредным и опасным, как его малюют. Масло постоянно меняется – раз в два часа точно.

Молоко в МакДональдсах используется наивысшего качества в Украине, уверен в этом. То же самое и с кофе – он тоже высокого качества.

Однако, в целом, еда в МакДональдс – это фактически то же, что наесться бумаги. Пользы никакой", - рассказал эксперт.

Клопотенко также добавил, что употреблять такую пищу ежедневно – это "слишком просто и слишком дико".

Напомним, ранее Клопотенко назвал вредные пищевые привычки украинцев.